В Україні "лопнули" одразу два банки: чи повернуть гроші вкладникам

В Україні одночасно визнано неплатоспроможними одразу два банки – Мотор-Банк та Pinbank (Перший Інвестиційний Банк). Відповідні повідомлення Національного банку України з’явилися вчора, 19 лютого.

Нацбанк визнав неплатоспроможними Мотор-Банк та Pinbank – що буде з вкладами клієнтів

Регулятор наголосив, що жодна з цих установ не належить до категорії системно важливих. Частка кожного банку становила менш як 0,01% від загального обсягу активів платоспроможних банків, що працюють в Україні. Це означає, що їхнє банкрутство не матиме впливу на стабільність банківської системи країни в цілому.

Обидві фінансові установи не змогли виконати мінімальні вимоги до регулятивного капіталу, встановлені Нацбанком. Мотор-Банк перебував у статусі проблемного ще з грудня 2025 року. Регулятор вимагав довести мінімальний рівень регулятивного капіталу до 200 млн гривень. Проте за два місяці банк не досягнув встановленого показника – на момент ухвалення рішення його капітал становив 173 млн гривень.

У ще складнішій ситуації опинився Pinbank. Його регулятивний капітал становив лише 73 млн гривень. Невиконання вимог щодо капіталізації стало прямою підставою для визнання банку неплатоспроможним та запуску процедури виведення з ринку.

Чи варто непокоїтися вкладникам?

У Національному банку підкреслили, що клієнти обох банків можуть розраховувати на повне повернення коштів. Виплати здійснюватиме Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Йдеться про відшкодування у повному розмірі вкладу разом із нарахованими відсотками станом на кінець дня, що передує початку процедури виведення банку з ринку.

Тобто вкладники отримають 100% своїх коштів разом із відсотками, відповідно до чинного законодавства. Процедура відшкодування відбуватиметься у встановленому порядку після запровадження тимчасової адміністрації.

Експерти зазначають, що подібні рішення є частиною нагляду за банківською системою та спрямовані на підтримання фінансової стабільності. НБУ продовжує очищення ринку від установ, які не відповідають нормативним вимогам.

Таким чином, попри гучні формулювання про те, що банки "лопнули", ситуація перебуває під контролем регулятора, а механізм гарантування вкладів забезпечує захист коштів громадян.

