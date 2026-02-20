Селищ міського типу більше не буде: Верховна Рада готує масштабну зміну адміністративної системи

В Україні можуть остаточно зникнути такі поняття, як "селище міського типу", "місто обласного значення", "місто районного значення" та "сільрада". Верховна Рада готує законодавчі зміни, які мають закріпити нову модель адміністративно-територіального устрою держави.

В Україні можуть скасувати селища міського типу та сільради – парламент готує нові правила

Йдеться про законопроєкт №14318 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону України “Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України” та зміною адміністративно-територіального устрою України". Документ уже підтримав парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Основна мета законопроєкту – усунення застарілої термінології, яка залишилася у чинному законодавстві після реформи децентралізації. Замість старих визначень пропонується використовувати сучасні поняття – "територіальна громада" та "населений пункт".

Фактично ці зміни є логічним продовженням адміністративної реформи, розпочатої у 2020 році. Тоді Кабінет Міністрів України визначив адміністративні центри та затвердив території 1469 територіальних громад. 25 жовтня 2020 року відбулися перші місцеві вибори у новоутворених громадах.

Попри те, що нова система управління вже діє кілька років, у законодавстві досі залишаються старі формулювання, які не відповідають чинній структурі. Саме це і покликаний виправити законопроєкт.

Скасування терміну “селище міського типу” означатиме повний перехід до сучасної моделі поділу на територіальні громади та населені пункти без радянської спадщини в адміністративних назвах. Аналогічно поняття "сільрада" поступиться місцем органам місцевого самоврядування в межах громад.

Експерти наголошують, що йдеться не лише про зміну назв, а про завершення трансформації системи місцевого управління. Новий підхід передбачає більшу автономію громад, чіткіше розмежування повноважень та спрощення адміністративної структури.

Водночас для мешканців населених пунктів такі зміни не означають автоматичного перейменування чи ліквідації самих поселень. Йдеться саме про юридичне впорядкування термінології та приведення законодавства у відповідність до вже чинної реформи.

У разі ухвалення законопроєкту Україна остаточно відійде від системи адміністративних визначень, які формувалися ще за радянських часів, і закріпить сучасну модель управління територіями.

Читайте також в "Коментарях", Кабінет Міністрів України вніс зміни до зразків і описів намогильних споруд та меморіальних табличок, що встановлюються на території Національного військового меморіального кладовища.