logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Селищ міського типу більше не буде: Верховна Рада готує масштабну зміну адміністративної системи
commentss НОВИНИ Всі новини

Селищ міського типу більше не буде: Верховна Рада готує масштабну зміну адміністративної системи

Законопроєкт №14318 передбачає остаточне оновлення адміністративно-територіального устрою та відмову від застарілих термінів.

20 лютого 2026, 14:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Україні можуть остаточно зникнути такі поняття, як "селище міського типу", "місто обласного значення", "місто районного значення" та "сільрада". Верховна Рада готує законодавчі зміни, які мають закріпити нову модель адміністративно-територіального устрою держави.

Селищ міського типу більше не буде: Верховна Рада готує масштабну зміну адміністративної системи

В Україні можуть скасувати селища міського типу та сільради – парламент готує нові правила

Йдеться про законопроєкт №14318 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону України “Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України” та зміною адміністративно-територіального устрою України". Документ уже підтримав парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Основна мета законопроєкту – усунення застарілої термінології, яка залишилася у чинному законодавстві після реформи децентралізації. Замість старих визначень пропонується використовувати сучасні поняття – "територіальна громада" та "населений пункт".

Фактично ці зміни є логічним продовженням адміністративної реформи, розпочатої у 2020 році. Тоді Кабінет Міністрів України визначив адміністративні центри та затвердив території 1469 територіальних громад. 25 жовтня 2020 року відбулися перші місцеві вибори у новоутворених громадах.

Попри те, що нова система управління вже діє кілька років, у законодавстві досі залишаються старі формулювання, які не відповідають чинній структурі. Саме це і покликаний виправити законопроєкт.

Скасування терміну “селище міського типу” означатиме повний перехід до сучасної моделі поділу на територіальні громади та населені пункти без радянської спадщини в адміністративних назвах. Аналогічно поняття "сільрада" поступиться місцем органам місцевого самоврядування в межах громад.

Експерти наголошують, що йдеться не лише про зміну назв, а про завершення трансформації системи місцевого управління. Новий підхід передбачає більшу автономію громад, чіткіше розмежування повноважень та спрощення адміністративної структури.

Водночас для мешканців населених пунктів такі зміни не означають автоматичного перейменування чи ліквідації самих поселень. Йдеться саме про юридичне впорядкування термінології та приведення законодавства у відповідність до вже чинної реформи.

У разі ухвалення законопроєкту Україна остаточно відійде від системи адміністративних визначень, які формувалися ще за радянських часів, і закріпить сучасну модель управління територіями.

Читайте також в "Коментарях", Кабінет Міністрів України вніс зміни до зразків і описів намогильних споруд та меморіальних табличок, що встановлюються на території Національного військового меморіального кладовища.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини