Єдиний символ пам’яті: Кабмін затвердив новий вигляд надгробків на Національному військовому меморіальному кладовищі

Кабінет Міністрів України вніс зміни до зразків і описів намогильних споруд та меморіальних табличок, що встановлюються на території Національного військового меморіального кладовища. Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Надгробки та меморіальні таблички на НВМК матимуть єдиний архітектурний стандарт

Йдеться про формування єдиного архітектурного стандарту для вшанування загиблих Захисників і Захисниць. Рішення передбачає чітко визначені параметри та елементи надгробків, щоб усі поховання відповідали спільній концепції меморіального простору.

Зокрема, у зразках передбачено окреме місце для релігійного символу відповідно до віри чи переконань людини. Також визначено простір для зазначення позивного, розміщення епітафії та іншої персоналізованої інформації. Окрім цього, передбачено можливість вказувати на надмогильній споруді назву військового формування або державного органу, у якому проходив службу військовослужбовець.

Таким чином держава поєднує індивідуальне вшанування з єдиною архітектурною ідеєю меморіалу. Це дозволяє зберегти особисту історію кожного воїна та водночас сформувати впорядкований, символічно цілісний простір пам’яті.

Окремо уряд визначив зразок намогильної споруди для невпізнаних військовослужбовців і поліцейських, які загинули або померли внаслідок збройної агресії проти України. Для таких поховань передбачено пам’ятник у вигляді хреста. У Міністерстві наголошують, що це рішення підкреслює глибокий зв’язок із давньою українською військовою традицією вшанування полеглих.

Єдиний вигляд надгробків має не лише естетичне, а й символічне значення. Національне військове меморіальне кладовище створюється як простір державної пам’яті, де кожна могила є частиною спільної історії боротьби за незалежність.

Запроваджені зміни покликані забезпечити гідний вигляд поховань, впорядкованість території та повагу до пам’яті полеглих. Урядове рішення формує чіткі стандарти, які мають діяти на всій території меморіального комплексу.

У Міністерстві у справах ветеранів підкреслюють, що памʼять про полеглих має бути вшанована з максимальною повагою та державним рівнем відповідальності. Формування єдиного архітектурного підходу є частиною цієї політики.

Читайте також в "Коментарях", що в Україні безкоштовно лікуватимуть ветеранів з залежностями.