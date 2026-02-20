Единственный символ памяти: Кабмин утвердил новый вид надгробий на Национальном военном мемориальном кладбище

Кабинет Министров Украины внес изменения в образцы и описания намогильных сооружений и мемориальных табличек, устанавливаемых на территории Национального военного мемориального кладбища. Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов Украины.

Надгробия и мемориальные таблички на НВМК будут иметь единый архитектурный стандарт

Речь идет о формировании единого архитектурного стандарта для чествования погибших Защитников и Защитниц. Решение предусматривает четко определенные параметры и элементы надгробий, чтобы все захоронения соответствовали общей концепции мемориального пространства.

В частности, в образцах предусмотрено отдельное место для религиозного символа согласно вере или убеждениям человека. Также определено пространство для указания позывного размещения эпитафии и другой персонализированной информации. Кроме того, предусмотрена возможность указывать на надгробном сооружении название военного формирования или государственного органа, в котором проходил службу военнослужащий.

Таким образом, государство объединяет индивидуальное чествование с единой архитектурной идеей мемориала. Это позволяет сохранить личную историю каждого воина и одновременно сформировать упорядоченное, символически целостное пространство памяти.

Отдельно правительство определило образец нагробного сооружения для неопознанных военнослужащих и полицейских, погибших или умерших в результате вооруженной агрессии против Украины. Для таких захоронений предусмотрен памятник в виде креста. В Министерстве отмечают, что это решение подчеркивает глубокую связь с давней украинской военной традицией чествования павших.

Единственный вид надгробий имеет не только эстетическое, но и символическое значение. Национальное военное мемориальное кладбище создается как пространство государственной памяти, где каждая могила является частью всеобщей истории борьбы за независимость.

Введенные изменения призваны обеспечить достойный вид захоронений, упорядоченность территории и уважение памяти павших. Правительственное решение формирует четкие стандарты, которые должны действовать по всей территории мемориального комплекса.

В Министерстве по делам ветеранов подчеркивают, что память о павших должна быть увековечена с максимальным уважением и государственным уровнем ответственности . Формирование единого архитектурного подхода является частью этой политики.

