Поселков городского типа больше не будет: Верховная Рада готовит масштабное изменение административной системы

В Украине могут окончательно исчезнуть такие понятия, как "поселок городского типа", "город областного значения", "город районного значения" и "сельсовет". Верховная Рада готовит законодательные изменения, которые должны укрепить новую модель административно-территориального устройства государства.

В Украине могут отменить поселки городского типа и сельсоветы – парламент готовит новые правила

Речь идет о законопроекте №14318 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона Украины "О порядке решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины" и изменением административно-территориального устройства Украины". Документ уже поддержал парламентский комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Основная цель законопроекта – устранение устаревшей терминологии , которая осталась в действующем законодательстве после реформы децентрализации. Вместо старых определений предлагается использовать современные понятия – территориальная община и населенный пункт.

Фактически, эти изменения являются логическим продолжением административной реформы, начатой в 2020 году. Тогда Кабинет Министров Украины определил административные центры и утвердил территории 1469 территориальных общин. 25 октября 2020 состоялись первые местные выборы в новообразованных общинах.

Несмотря на то, что новая система управления уже действует несколько лет, в законодательстве по-прежнему остаются старые формулировки, не соответствующие действующей структуре. Именно это и призвано исправить законопроект.

Отмена термина "поселок городского типа" означает полный переход к современной модели разделения на территориальные общины и населенные пункты без советского наследия в административных названиях. Аналогично понятие "сельсовет" уступит место органам местного самоуправления в пределах общин.

Эксперты отмечают, что речь идет не только об изменении названий, но и о завершении трансформации системы местного управления. Новый подход предполагает большую автономию общин, более четкое разграничение полномочий и упрощение административной структуры.

В то же время, для жителей населенных пунктов такие изменения не означают автоматического переименования или ликвидации самих поселений. Речь идет именно о юридическом составлении терминологии и приведении законодательства в соответствие с уже действующей реформой.

В случае принятия законопроекта Украина окончательно отойдет от системы административных определений, которые формировались еще в советское время, и закрепит современную модель управления территориями.

Читайте также в "Комментариях", Кабинет Министров Украины внес изменения в образцы и описания намогильных сооружений и мемориальных табличек, устанавливаемых на территории Национального военного мемориального кладбища.