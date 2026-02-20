В Украине "лопнули" сразу два банка: вернут ли деньги вкладчикам

В Украине одновременно признаны неплатежеспособными сразу два банка – Мотор-Банк и Pinbank (Первый Инвестиционный Банк). Соответствующие уведомления Национального банка Украины появились вчера, 19 февраля.

Нацбанк счел неплатежеспособными Мотор-Банк и Pinbank – что будет с вкладами клиентов

Регулятор подчеркнул, что ни одно из этих учреждений не относится к категории системно важных. Доля каждого банка составила менее 0,01% общего объема активов платежеспособных банков, работающих в Украине. Это означает, что их банкротство не повлияет на стабильность банковской системы страны в целом .

Оба финансовых учреждения не смогли выполнить минимальные требования к регулятивному капиталу, установленные Нацбанком. Мотор-Банк находился в статусе проблемного с декабря 2025 года. Регулятор потребовал довести минимальный уровень регулятивного капитала до 200 млн гривен. Однако за два месяца банк не достиг установленного показателя – к моменту принятия решения его капитал составлял 173 млн гривен.

В еще более сложной ситуации оказался Pinbank. Его регулятивный капитал составил всего 73 млн гривен. Невыполнение требований по капитализации стало прямым основанием для признания банка неплатежеспособным и запуска процедуры вывода с рынка.

Стоит ли беспокоиться вкладчикам?

В Национальном банке подчеркнули, что клиенты обоих банков могут рассчитывать на полный возврат средств. Выплаты будет осуществляться Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Речь идет о возмещении в полном размере вклада вместе с начисленными процентами по состоянию на конец дня, предшествующего началу процедуры вывода банка с рынка.

То есть вкладчики получат 100% своих средств вместе с процентами в соответствии с действующим законодательством. Процедура возмещения будет производиться в установленном порядке после введения временной администрации.

Эксперты отмечают, что такие решения являются частью надзора за банковской системой и направлены на поддержание финансовой стабильности. НБУ продолжает очистку рынка от учреждений, не отвечающих нормативным требованиям.

Таким образом, несмотря на громкие формулировки о том, что банки лопнули, ситуация находится под контролем регулятора, а механизм гарантирования вкладов обеспечивает защиту средств граждан.

