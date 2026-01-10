В Україні фіксують нову шахрайську схему: кому треба бути вкрай обережними

В Україні почастішали випадки, коли фіксують нову шахрайську схему, спрямовану на пенсіонерів. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

Пенсіонери. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що любителі легкої наживи масово розсилають у месенджерах фейкові повідомлення з вимогою нібито підтвердити вік для збереження пенсійних виплат.

У таких повідомленнях міститься посилання, за яким пропонують перейти та заповнити анкету з персональними даними. Шахраї переконують, що без цього пенсійні виплати можуть бути припинені.

У Кіберполіції кажуть, що такі повідомлення є шахрайством. Їхня справжня мета — отримати доступ до конфіденційної інформації громадян. Перехід за посиланням та запровадження персональних чи банківських даних фактично означає їх передачу зловмисникам.

Надалі отриману інформацію можуть використовувати для злому акаунтів у соціальних мережах, доступу до онлайн-банкінгу та крадіжки коштів.

Правоохоронці нагадують, що всі пенсійні виплати, а також порядок призначення чи припинення визначаються виключно законами України. Жодні зміни не здійснюються через анонімні повідомлення в інтернеті чи месенджерах.

"У жодному разі не переходьте за підозрілими посиланнями, не вводьте особисті чи платіжні дані на невідомих ресурсах і перевіряйте інформацію про пенсії, соціальні виплати та пільги виключно на офіційних сайтах державних органів, зокрема Пенсійного фонду України", — зазначають у ЦПД.

