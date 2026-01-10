logo

В Украине фиксируют новую мошенническую схему: кому нужно быть крайне острожными
НОВОСТИ

В Украине фиксируют новую мошенническую схему: кому нужно быть крайне острожными

В ЦПД предупреждают, мошенники массово рассылают фейковые сообщения о "сохранении пенсий"

10 января 2026, 07:54
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Украине участились случаи, когда фиксируют новую мошенническую схему, направленную на пенсионеров. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО.

В Украине фиксируют новую мошенническую схему: кому нужно быть крайне острожными

Пенсионеры. Фото: из открытых источников

Отмечается, что любители легкой наживы массово рассылают в мессенджерах фейковые сообщения с требованием якобы подтвердить возраст для "сохранения пенсионных выплат".

В таких сообщениях содержится ссылка, по которой предлагают перейти и заполнить анкету с персональными данными. Мошенники убеждают, что без этого пенсионные выплаты могут быть прекращены.

В Киберполиции говорят, что подобные сообщения являются мошенничеством. Их настоящая цель — получить доступ к конфиденциальной информации граждан. Переход по ссылке и введение персональных или банковских данных фактически означает их передачу злоумышленникам.

В дальнейшем полученную информацию могут использовать для взлома аккаунтов в социальных сетях, доступа к онлайн-банкингу и кражи средств.

Правоохранители напоминают, что все пенсионные выплаты, а также порядок их назначения или прекращения определяются исключительно законами Украины. Никакие изменения не осуществляются через анонимные сообщения в интернете или мессенджерах.

"Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам, не вводите личные или платежные данные на неизвестных ресурсах и проверяйте информацию о пенсиях, социальных выплатах и льготах исключительно на официальных сайтах государственных органов, в частности Пенсионного фонда Украины", — отмечают в ЦПД.

Читайте также на портале "Комментарии" — две жительницы Одесской области и киевлянин организовали мошенническую схему – злоумышленники завладели более 2 млн грн под видом снабжения дронов для ВСУ. Мошенническую схему разоблачили в Киеве.




Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16828
