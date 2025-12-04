Мошенническая схема при покупке дронов для ВСУ: сколько средств присвоили злоумышленники

Две жительницы Одесской области и киевлянин организовали мошенническую схему — злоумышленники завладели более 2 млн грн под видом снабжения дронов для ВСУ. Мошенническую схему разоблачили в Киеве.

Дрон. Иллюстративное фото

В Нацполиции сообщили, что фигуранты размещали в интернете объявления о продаже квадрокоптеров. После получения от заказчиков средств исчезали, не отправив товар.

"Сейчас задокументировано, что по такой схеме трое сообщников обманули волонтера более чем на 500 000 грн, "продав" ему несуществующие беспилотные летательные аппараты. Впоследствии "предприниматели" завладели еще более 1,5 млн грн средств предприятия, которое хотело закупить дроны для передачи военным.

В Нацполиции сообщили, что женщине и мужчине 30-ти и 28 лет следователи заочно объявили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество) в крупных размерах, совершенное в условиях действия военного положения, по предварительному сговору группой лиц, совершенное повторно.

53-летней киевлянке, участвовавшей в схеме по присвоению 500 000 грн, объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и в больших размерах.

"Санкция статьи предусматривает строжайшее наказание в виде лишения свободы до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества", — уточнили в Нацполиции.

