Мошенническая схема при покупке дронов для ВСУ: сколько средств присвоили злоумышленники

Кречмаровская Наталия
Две жительницы Одесской области и киевлянин организовали мошенническую схему — злоумышленники завладели более 2 млн грн под видом снабжения дронов для ВСУ. Мошенническую схему разоблачили в Киеве.
Дрон. Иллюстративное фото
В Нацполиции сообщили, что фигуранты размещали в интернете объявления о продаже квадрокоптеров. После получения от заказчиков средств исчезали, не отправив товар.
В Нацполиции сообщили, что женщине и мужчине 30-ти и 28 лет следователи заочно объявили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество) в крупных размерах, совершенное в условиях действия военного положения, по предварительному сговору группой лиц, совершенное повторно.
53-летней киевлянке, участвовавшей в схеме по присвоению 500 000 грн, объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и в больших размерах.
