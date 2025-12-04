Шахрайська схема при купівлі дронів для ЗСУ: скільки коштів привласнили зловмисники

Дві жительки Одеської області та киянин організували шахрайську схему — зловмисники заволоділи понад 2 млн грн під виглядом постачання дронів для ЗСУ. Шахрайську схему викрили в Києві.

Дрон. Ілюстративне фото

У Нацполіції повідомили, що фігуранти розміщували в інтернеті оголошення про продаж квадрокоптерів. Після отримання від замовників коштів зникали, не надіславши товар.

“Наразі задокументовано, що за такою схемою троє спільників ошукали волонтера на понад 500 000 грн, “продавши” йому неіснуючі безпілотні літальні апарати. Згодом “підприємці” заволоділи ще понад 1,5 млн грн коштів підприємства, яке хотіло закупити дрони для передачі військовим”, — розповіла слідча слідчого відділу Анастасія Бойко.

У Нацполіції повідомили, що жінці та чоловіку 30-ти та 28-ми років слідчі заочно оголосили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах, вчинене в умовах дії воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.

53-річній киянці, яка брала участь у схемі із привласнення 500 000 грн, оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та у великих розмірах.

“Санкція статті передбачає найсуворіше покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна”, — уточнили в Нацполіції.

