Шахрайська схема при купівлі дронів для ЗСУ: скільки коштів привласнили зловмисники

Кречмаровская Наталия
Дві жительки Одеської області та киянин організували шахрайську схему — зловмисники заволоділи понад 2 млн грн під виглядом постачання дронів для ЗСУ. Шахрайську схему викрили в Києві.
Дрон. Ілюстративне фото
У Нацполіції повідомили, що фігуранти розміщували в інтернеті оголошення про продаж квадрокоптерів. Після отримання від замовників коштів зникали, не надіславши товар.
У Нацполіції повідомили, що жінці та чоловіку 30-ти та 28-ми років слідчі заочно оголосили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах, вчинене в умовах дії воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.
53-річній киянці, яка брала участь у схемі із привласнення 500 000 грн, оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та у великих розмірах.
