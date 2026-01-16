В Україні дозволили множинне громадянство: які умови

З 16 січня в Україні офіційно набув чинності закон №4502-ІХ, який дозволяє запровадження множинного громадянства. Відтепер громадяни України можуть мати паспорти інших держав, але лише за умов, визначених державою.

Множинне громадянство в Україні

Закон передбачає, що українці зможуть отримувати громадянство інших країн, які увійдуть до спеціального переліку, що формуватиметься Кабінетом Міністрів. Водночас іноземці з цих держав зможуть набувати українське громадянство за загальними правилами, з обов’язковим складанням іспитів.

Перелік держав не закріплений безпосередньо в законі. Його уряд зможе змінювати окремими рішеннями залежно від політичних, безпекових та міжнародних обставин.

Окремі питання, пов’язані з військовою службою, пенсійним забезпеченням, соціальними виплатами та медичними послугами для осіб з кількома громадянствами, регулюватимуться підзаконними актами Кабінету Міністрів.

При цьому наразі між державами не існує механізму автоматичного обміну інформацією щодо наявності другого або кількох громадянств у громадян.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у столиці з 17 січня відновлюється цілодобова робота таксі, включно з періодом дії комендантської години. Про це повідомили сервіси таксі, які узгодили відповідний режим роботи з міською владою Києва.

Зокрема, сервіс Uklon заявив, що відтепер прийматиме замовлення у столиці 24/7. Компанія зазначила, що рішення ухвалене спільно з міською владою з урахуванням безпекових потреб мешканців. Про відновлення роботи під час комендантської години також повідомив сервіс Bolt. У компанії наголосили, що нічні поїздки мають використовуватися передусім для нагальних потреб — дістатися до Пунктів Незламності, місць обігріву, лікарень, а також для доставки їжі, ліків та необхідних речей.

