В Україні дозволили множинне громадянство: які умови
commentss НОВИНИ Всі новини

В Україні дозволили множинне громадянство: які умови

В Україні набув чинності закон, який дозволяє громадянам мати кілька громадянств, але з низкою умов та обмежень

16 січня 2026, 22:13
Автор:
avatar

Ткачова Марія

З 16 січня в Україні офіційно набув чинності закон №4502-ІХ, який дозволяє запровадження множинного громадянства. Відтепер громадяни України можуть мати паспорти інших держав, але лише за умов, визначених державою.

В Україні дозволили множинне громадянство: які умови

Множинне громадянство в Україні

Закон передбачає, що українці зможуть отримувати громадянство інших країн, які увійдуть до спеціального переліку, що формуватиметься Кабінетом Міністрів. Водночас іноземці з цих держав зможуть набувати українське громадянство за загальними правилами, з обов’язковим складанням іспитів.

Перелік держав не закріплений безпосередньо в законі. Його уряд зможе змінювати окремими рішеннями залежно від політичних, безпекових та міжнародних обставин.

Окремі питання, пов’язані з військовою службою, пенсійним забезпеченням, соціальними виплатами та медичними послугами для осіб з кількома громадянствами, регулюватимуться підзаконними актами Кабінету Міністрів.

При цьому наразі між державами не існує механізму автоматичного обміну інформацією щодо наявності другого або кількох громадянств у громадян.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у столиці з 17 січня відновлюється цілодобова робота таксі, включно з періодом дії комендантської години. Про це повідомили сервіси таксі, які узгодили відповідний режим роботи з міською владою Києва.
Джерело: https://sud.ua/uk/news/ukraine/351087-vtoroy-pasport-mozhno-no-s-usloviyami-v-ukraine-vstupil-v-silu-zakon-o-mnozhestvennom-grazhdanstve#google_vignette
