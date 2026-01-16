В Україні дозволили множинне громадянство: які умови

Рубрики
Ткачова Марія
З 16 січня в Україні офіційно набув чинності закон №4502-ІХ, який дозволяє запровадження множинного громадянства. Відтепер громадяни України можуть мати паспорти інших держав, але лише за умов, визначених державою.
Множинне громадянство в Україні
Закон передбачає, що українці зможуть отримувати громадянство інших країн, які увійдуть до спеціального переліку, що формуватиметься Кабінетом Міністрів. Водночас іноземці з цих держав зможуть набувати українське громадянство за загальними правилами, з обов’язковим складанням іспитів.
Перелік держав не закріплений безпосередньо в законі. Його уряд зможе змінювати окремими рішеннями залежно від політичних, безпекових та міжнародних обставин.
Окремі питання, пов’язані з військовою службою, пенсійним забезпеченням, соціальними виплатами та медичними послугами для осіб з кількома громадянствами, регулюватимуться підзаконними актами Кабінету Міністрів.
При цьому наразі між державами не існує механізму автоматичного обміну інформацією щодо наявності другого або кількох громадянств у громадян.