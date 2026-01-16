В Украине разрешили множественное гражданство: какие условия

Рубрики
Ткачова Марія
С 16 января в Украине официально вступил в силу закон №4502-ІХ, разрешающий введение множественного гражданства. Теперь граждане Украины могут иметь паспорта других государств, но только в условиях, определенных государством.
Множественное гражданство в Украине
Закон предусматривает, что украинцы смогут получать гражданство других стран, которые войдут в специальный перечень, который будет формироваться Кабинетом Министров. В то же время иностранцы из этих государств смогут приобретать украинское гражданство по общим правилам, с обязательным сдачей экзаменов.
Список государств не закреплен конкретно в законе. Его правительство сможет менять отдельными решениями в зависимости от политических, безопасных и международных обстоятельств.
Отдельные вопросы, связанные с военной службой, пенсионным обеспечением, социальными выплатами и медицинскими услугами для лиц с несколькими гражданствами, будут регулироваться подзаконными актами Кабинета Министров.
При этом между государствами не существует механизма автоматического обмена информацией о наличии второго или нескольких гражданств у граждан.