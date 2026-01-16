В Украине разрешили множественное гражданство: какие условия

С 16 января в Украине официально вступил в силу закон №4502-ІХ, разрешающий введение множественного гражданства. Теперь граждане Украины могут иметь паспорта других государств, но только в условиях, определенных государством.

Множественное гражданство в Украине

Закон предусматривает, что украинцы смогут получать гражданство других стран, которые войдут в специальный перечень, который будет формироваться Кабинетом Министров. В то же время иностранцы из этих государств смогут приобретать украинское гражданство по общим правилам, с обязательным сдачей экзаменов.

Список государств не закреплен конкретно в законе. Его правительство сможет менять отдельными решениями в зависимости от политических, безопасных и международных обстоятельств.

Отдельные вопросы, связанные с военной службой, пенсионным обеспечением, социальными выплатами и медицинскими услугами для лиц с несколькими гражданствами, будут регулироваться подзаконными актами Кабинета Министров.

При этом между государствами не существует механизма автоматического обмена информацией о наличии второго или нескольких гражданств у граждан.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в столице с 17 января возобновляется круглосуточная работа такси, включая период действия комендантского часа. Об этом сообщили сервисы такси, согласовавшие соответствующий режим работы с городскими властями Киева.

В частности, сервис Uklon заявил, что теперь будет принимать заказы в столице 24/7. Компания отметила, что решение принято совместно с городскими властями с учетом потребностей жителей. О возобновлении работы в комендантский час также сообщил сервис Bolt. В компании подчеркнули, что ночные поездки должны использоваться прежде всего для неотложных нужд — добраться до Пунктов Несокрушимости, мест обогрева, больниц, а также для доставки еды, лекарств и необходимых вещей.

