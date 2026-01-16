Нічне таксі в Києві відновляє свою роботу: які правила

У столиці з 17 січня відновлюється цілодобова робота таксі, включно з періодом дії комендантської години. Про це повідомили сервіси таксі, які узгодили відповідний режим роботи з міською владою Києва.

Нічне таксі в Києві

Зокрема, сервіс Uklon заявив, що відтепер прийматиме замовлення у столиці 24/7. Компанія зазначила, що рішення ухвалене спільно з міською владою з урахуванням безпекових потреб мешканців.

Про відновлення роботи під час комендантської години також повідомив сервіс Bolt. У компанії наголосили, що нічні поїздки мають використовуватися передусім для нагальних потреб — дістатися до Пунктів Незламності, місць обігріву, лікарень, а також для доставки їжі, ліків та необхідних речей.

Водночас сервіси нагадали, що комендантська година запроваджена з міркувань безпеки. Пасажирів закликають користуватися нічними поїздками лише у разі реальної необхідності, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку й безпеку близьких.

Замовити таксі можна через мобільні застосунки сервісів у звичному режимі.

