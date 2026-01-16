logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Ночное такси в Киеве возобновляет свою работу: какие правила
commentss НОВОСТИ Все новости

Ночное такси в Киеве возобновляет свою работу: какие правила

В Киеве с 17 января такси сможет работать круглосуточно, в частности, во время комендантского часа, по согласованию с городскими властями

16 января 2026, 22:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В столице с 17 января возобновляется круглосуточная работа такси, включая период действия комендантского часа. Об этом сообщили сервисы такси, согласовавшие соответствующий режим работы с городскими властями Киева.

Ночное такси в Киеве возобновляет свою работу: какие правила

Ночное такси в Киеве

В частности, сервис Uklon заявил, что теперь будет принимать заказы в столице 24/7. Компания отметила, что решение принято совместно с городскими властями с учетом потребностей жителей.

О возобновлении работы в комендантский час также сообщил сервис Bolt. В компании подчеркнули, что ночные поездки должны использоваться прежде всего для неотложных нужд — добраться до Пунктов Несокрушимости, мест обогрева, больниц, а также для доставки еды, лекарств и необходимых вещей.

В то же время сервисы напомнили, что комендантский час введен из соображений безопасности. Пассажиров призывают пользоваться ночными поездками только в случае реальной необходимости, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности и безопасности близких.

Заказать такси можно через мобильные приложения сервисов в обычном режиме.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что мониторинговые ресурсы сообщили о повышенной угрозе массированного ракетного удара в ночное время. Зафиксирована активность бортов стратегической авиации РФ, что может свидетельствовать о подготовке к атаке.
Кроме того, противник вывел в акваторию Каспийского моря три ракетоносителя. Общий возможный боезапас оценивался до 24 крылатых ракет типа "Калибр". Параллельно во всех регионах Украины объявляли воздушную тревогу из-за очередного взлета истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет типа "Кинжал". Граждан призвали не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0nWetfKGd59mhDba5RCtrBJM3Rvye366W651VivLvbavfdcupxx5etXM2TDgVLaRPl&id=100064132385938
Теги:

Новости

Все новости