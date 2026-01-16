Ночное такси в Киеве возобновляет свою работу: какие правила

Рубрики
Ткачова Марія
В столице с 17 января возобновляется круглосуточная работа такси, включая период действия комендантского часа. Об этом сообщили сервисы такси, согласовавшие соответствующий режим работы с городскими властями Киева.
Ночное такси в Киеве
В частности, сервис Uklon заявил, что теперь будет принимать заказы в столице 24/7. Компания отметила, что решение принято совместно с городскими властями с учетом потребностей жителей.
О возобновлении работы в комендантский час также сообщил сервис Bolt. В компании подчеркнули, что ночные поездки должны использоваться прежде всего для неотложных нужд — добраться до Пунктов Несокрушимости, мест обогрева, больниц, а также для доставки еды, лекарств и необходимых вещей.
В то же время сервисы напомнили, что комендантский час введен из соображений безопасности. Пассажиров призывают пользоваться ночными поездками только в случае реальной необходимости, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности и безопасности близких.
Заказать такси можно через мобильные приложения сервисов в обычном режиме.