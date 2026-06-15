В українців різко змінилася думка щодо статусу російської мови в Україні

Підтримка надання російській мові статусу другої державної в Україні впала до одних з найнижчих показниів. За результатами нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), лише 5% українців вважають, що російська повинна отримати такий статус.

В Україні падає підтримка ідеї російської мови як другої державної. Фото з відкритих джерел

Як показують результати опитування КМІС, абсолютна більшість українців виступає за посилення ролі української мови в публічному просторі. Згідно з дослідженням, 65% респондентів переконані, що російську мову слід повністю усунути з офіційного спілкування на всій території країни. Однак 5% підтримує ідею російської мови, як державної в Україні.

Ще 22% опитаних допускають можливість використання російської як офіційної лише в окремих регіонах, якщо цього бажає місцеве населення. Однак навіть серед цієї групи значна частина не підтримує запровадження такого статусу у власному регіоні.

У підсумку 77% українців виступають або за повне усунення російської мови з офіційної сфери, або принаймні не хочуть бачити її офіційною там, де проживають. Лише 13% підтримують надання російській мові офіційного статусу у своєму регіоні чи на рівні держави.

Соціологи також звертають увагу на разючу зміну суспільних настроїв за останні десятиліття. У 1997 році ідею російської, як другої державної мови підтримували 39% українців. У 2013 році цей показник становив 28%. Після початку російської агресії у 2014 році поступово знижувався і у 2015 році становив 19%, а після повномасштабного вторгнення Росії впав до рекордно низьких значень – 3% у 2024 році.

Ставлення українців до російської мови. Опитування КМІС

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що ще до 2014 року в Україні поступово зростало усвідомлення важливості української мови. Водночас повномасштабна війна стала фактором, який суттєво прискорив ці процеси. За його словами, багато українців раніше були готові до компромісів щодо мовного питання, однак російська агресія практично знищила суспільний запит на такі сценарії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Путіна виставили нову умову для закінчення війни в Україні. Сергій Лавров заявив, що "відновлення прав російськомовних" є необхідною умовою для врегулювання війни.

Також "Коментарі" писали, скільки українців регулярно споживають російськомовний контент.