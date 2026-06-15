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У украинцев резко изменилось мнение о статусе русского языка в Украине

Новый опрос КМИС показал резкое падение поддержки русского языка как второго государственного.

15 июня 2026, 14:05
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Slava Kot

Поддержка предоставления русскому языку статуса второго государственного в Украине упала к одному из самых низких показателей. По результатам нового опроса Киевского международного института социологии (КМИС), только 5% украинцев считают, что русский должен получить такой статус.

У украинцев резко изменилось мнение о статусе русского языка в Украине

В Украине падает поддержка идеи русского языка как второго государственного. Фото из открытых источников

Как показывают результаты опроса КМИС, абсолютное большинство украинцев выступает за усиление роли украинского языка в публичном пространстве. Согласно исследованию, 65% респондентов убеждены, что русский язык следует полностью устранить из официального общения на всей территории страны. Однако 5% поддерживает идею русского языка как государственного в Украине.

Еще 22% опрошенных допускают возможность использования русского как официального только в отдельных регионах, если этого желает местное население. Однако даже среди этой группы значительная часть не поддерживает введение такого статуса в собственном регионе.

В итоге 77% украинцев выступают либо за полное отстранение русского языка из официальной сферы, либо по крайней мере не хотят видеть его официальным там, где проживают. Только 13% поддерживают предоставление русскому языку официального статуса в своем регионе или на уровне государства.

Социологи также обращают внимание на поразительное изменение общественных настроений за последние десятилетия. В 1997 году идею русского как второго государственного языка поддерживали 39% украинцев. В 2013 году этот показатель составил 28%. После начала российской агрессии в 2014 году постепенно снижался и в 2015 году составил 19%, а после полномасштабного вторжения России упал до рекордно низких значений – 3% в 2024 году.

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Отношение украинцев к русскому языку. Опрос КМИС

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что еще до 2014 года в Украине постепенно росло осознание важности украинского языка. В то же время, полномасштабная война стала фактором, который существенно ускорил эти процессы. По его словам, многие украинцы раньше были готовы к компромиссам по языковому вопросу, однако российская агрессия практически уничтожила общественный запрос на такие сценарии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина было выставлено новое условие для окончания войны в Украине. Сергей Лавров заявил, что "восстановление прав русскоязычных" является необходимым условием для урегулирования войны.

Также "Комментарии" писали, сколько украинцев регулярно потребляют русскоязычный контент.



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Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1619&page=1
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