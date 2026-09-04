В ООН попередили про небезпечні явища: чи справді літня спека триватиме восени та взимку

Кліматичне явище Ель-Ніньо швидко посилюється і може призвести до нових температурних рекордів по всьому світу. Всесвітня метеорологічна організація попереджає, що нинішня аномалія може стати однією з найпотужніших за тривалий період спостережень.

Потепління. Фото: з відкритих джерел

"Ель-Ніньо збільшується прямо на наших очах", — заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. За його словами, людство опинилося в "незвіданих водах" на тлі нагрівання планети.

За оцінками СМО, температура океану в районі формування Ель-Ніньо вже приблизно на 2,6 градуса Цельсія вища за середній показник за останні 30 років. До листопада різниця може наблизитись до 4 градусів.

За прогнозами фахівців, активна фаза явища здатна тривати до лютого 2027 року. При цьому його наслідки відчуватимуться значно довше – зокрема протягом усього наступного року.

Ель-Ніньо здатне змінювати характер атмосферної циркуляції та провокувати екстремальні погодні явища у різних регіонах планети. Вже зараз наслідки пов'язують із посухами та іншими погодними аномаліями – від лісових пожеж в Індонезії до послаблення мусонів в Індії.

Найбільше побоювання викликає продовольча безпека. Всесвітня продовольча програма раніше попереджала, що через наслідки Ель-Ніньо близько 50 мільйонів людей можуть опинитися під загрозою гострого голоду.

Для багатьох країн це означає подвійний ризик: екстремальна спека та посухи здатні знищувати врожаї, тоді як повені та інші стихійні лиха можуть одночасно руйнувати інфраструктуру та сільськогосподарські території.

Таким чином, Ель-Ніньо стає не лише кліматичним, а й економічним викликом. Його вплив у найближчі місяці може торкнутися продовольчих ринків, водних ресурсів і мільйонів людей у різних регіонах світу.

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