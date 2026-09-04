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В ООН предупредили об опасных явлениях: действительно ли летняя жара продлится осенью и зимой

Океан в зоне формирования климатического феномена уже значительно теплее нормы

4 сентября 2026, 07:32
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Кравцев Сергей

Климатическое явление Эль-Ниньо стремительно усиливается и может привести к новым температурным рекордам по всему миру. Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что нынешняя аномалия способна стать одной из самых мощных за длительный период наблюдений.

В ООН предупредили об опасных явлениях: действительно ли летняя жара продлится осенью и зимой

Потепление. Фото: из открытых источников

"Эль-Ниньо увеличивается прямо на наших глазах", — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, человечество оказалось в "неизведанных водах" на фоне продолжающегося нагревания планеты.

Согласно оценкам ВМО, температура океана в районе формирования Эль-Ниньо уже примерно на 2,6 градуса Цельсия выше среднего показателя за последние 30 лет. К ноябрю разница может приблизиться к 4 градусам.

По прогнозам специалистов, активная фаза явления способна продолжаться до февраля 2027 года. При этом его последствия будут ощущаться значительно дольше – в том числе на протяжении всего следующего года.

Эль-Ниньо способно менять характер атмосферной циркуляции и провоцировать экстремальные погодные явления в разных регионах планеты. Уже сейчас последствия связывают с засухами и другими погодными аномалиями – от лесных пожаров в Индонезии до ослабления муссонов в Индии.

Наибольшие опасения вызывает продовольственная безопасность. Всемирная продовольственная программа ранее предупреждала, что из-за последствий Эль-Ниньо около 50 миллионов человек могут оказаться под угрозой острого голода.

Для многих стран это означает двойной риск: экстремальная жара и засухи способны уничтожать урожаи, тогда как наводнения и другие стихийные бедствия могут одновременно разрушать инфраструктуру и сельскохозяйственные территории.

Таким образом, Эль-Ниньо становится не только климатическим, но и экономическим вызовом. Его влияние в ближайшие месяцы может затронуть продовольственные рынки, водные ресурсы и миллионы людей в различных регионах мира. 

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Источник: https://news.un.org/en/story/2026/09/1168265
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