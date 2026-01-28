В одному з міст України повністю припиняють подачу гарячої води

Із 30 січня у Чернігові тимчасово припиняють подачу гарячої води. Таке рішення ухвалили через дефіцит теплової потужності в місті, що виник внаслідок ворожих атак на об’єкти критичної інфраструктури.

Чернігів залишиться без гарячої води з 30 січня. Фото: з відкритих джерел

Окрім того, доводиться враховувати прогнозоване суттєве зниження температури повітря. Про це повідомило комунальне підприємство "Теплокомуненерго".

Комунальники констатують, що за таких умов ресурсів недостатньо для одночасного забезпечення споживачів і опаленням, і гарячим водопостачанням.

"У цей період усі наявні ресурси буде спрямовано на підтримання опалення житлових будинків, аби забезпечити збереження тепла в оселях мешканців Чернігова. Технічні служби КП "Теплокомуненерго" спільно з енергетиками працюють у посиленому режимі для стабілізації ситуації та якнайшвидшого відновлення повноцінного надання послуг", — йдеться у повідомленні.

Комунальники просять споживачів поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. А про відновлення подачі гарячої води обіцяють повідомити додатково.

Як писав портал "Коментарі", у Київській міській державній адміністрації прокоментували повідомлення ЗМІ про те, що у столиці нібито поки не відновлюватимуть гаряче водопостачання. КМДА наголошує, що зараз для відновлення послуги централізованого опалення в частині житлових будинків тимчасово обмежено постачання гарячої води.

Вивільнену теплову потужність спрямовують на відновлення теплопостачання. Адже за низької температури повітря повторно запустити систему технічно дуже складно. Разом з тим у КМДА наголосили, що обмеження постачання гарячої води стосується не всього Києва, а лише будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.