В одном из городов Украины полностью прекращают подачу горячей воды

С 30 января в Чернигове временно прекращается подача горячей воды. Такое решение приняли из-за дефицита тепловой мощности в городе, возникшего вследствие вражеских атак на объекты критической инфраструктуры.

Чернигов останется без горячей воды с 30 января. Фото: из открытых источников

Кроме того, приходится учитывать прогнозируемое существенное понижение температуры воздуха. Об этом сообщило коммунальное предприятие "Теплокоммунэнерго".

Коммунальщики констатируют, что в таких условиях ресурсов недостаточно для одновременного обеспечения потребителей и отоплением, и горячим водоснабжением.

"В этот период все имеющиеся ресурсы будут направлены на поддержание отопления жилых домов, чтобы обеспечить сохранение тепла в домах жителей Чернигова. Технические службы КП "Теплокоммунэнерго" совместно с энергетиками работают в усиленном режиме для стабилизации ситуации и скорейшего восстановления полноценного предоставления услуг", — говорится в сообщении.

Коммунальщики просят потребителей отнестись с пониманием к временным неудобствам. А о возобновлении подачи горячей воды обещают сообщить дополнительно.

Как писал портал "Комментарии", в Киевской городской государственной администрации прокомментировали сообщения СМИ о том, что в столице вроде бы пока не будут восстанавливать горячее водоснабжение. КГГА отмечает, что сейчас для возобновления услуги централизованного отопления в части жилых домов временно ограничены поставки горячей воды.

Высвободившуюся тепловую мощность направляют на восстановление теплоснабжения. Ведь при низкой температуре воздуха повторно запустить систему технически очень сложно. Вместе с тем в КГГА отметили, что ограничение поставок горячей воды касается не всего Киева, а только домов, где это технически необходимо для возобновления теплоснабжения.