В МЗС Литви "послали" Путіна в єдине правильне місце

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис різко відреагував на повідомлення про можливу зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. За його словами, воєнним злочинцям не місце в жодній європейській столиці, а єдине місто, де Путін має опинитися — це Гаага.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Кястутіс Будрис відповів на питання журналістів перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, зокрема щодо можливого візиту Путіна до Угорщини.
Однак очільник МЗС Литви наголосив, що Литва послідовно дотримується європейських принципів, що воєнним злочинцям не може бути місця серед європейських лідерів, і їм не слід відкривати шлях до участі в будь-яких заходах на континенті.
Також литовський міністр категорично відкинув можливість проходження літака Путіна через повітряний простір Литви у разі його польоту до Угорщини.
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп повідомив про намір провести зустріч із Путіним, яка може відбутися в Будапешті.
