logo_ukra

BTC/USD

111143

ETH/USD

4046.65

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події В МЗС Литви "послали" Путіна в єдине правильне місце
commentss НОВИНИ Всі новини

В МЗС Литви "послали" Путіна в єдине правильне місце

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис заявив, що Путін має опинитися лише в Гаазі, перед трибуналом.

20 жовтня 2025, 12:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис різко відреагував на повідомлення про можливу зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. За його словами, воєнним злочинцям не місце в жодній європейській столиці, а єдине місто, де Путін має опинитися — це Гаага.

В МЗС Литви "послали" Путіна в єдине правильне місце

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Кястутіс Будрис відповів на питання журналістів перед  засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, зокрема щодо можливого візиту Путіна до Угорщини.

"Єдине місце для Путіна в Європі – це Гаага, перед трибуналом, а не в жодній з наших столиць", — заявив Будрис вказавши, що Європа підтримує дипломатичні зусилля Трампа щодо припинення вогню.

Однак очільник МЗС Литви наголосив, що Литва послідовно дотримується європейських принципів, що воєнним злочинцям не може бути місця серед європейських лідерів, і їм не слід відкривати шлях до участі в будь-яких заходах на континенті.

Також литовський міністр категорично відкинув можливість проходження літака Путіна через повітряний простір Литви у разі його польоту до Угорщини.

"Я не можу уявити, щоб він летів крізь наш повітряний простір. Є інші шляхи, якщо він хоче туди потрапити, і я б шукав альтернативи", — заявив Будрис.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп повідомив про намір провести зустріч із Путіним, яка може відбутися в Будапешті. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в ЄС пояснили, чи може Путін легально потрапити в Угорщину.

Також "Коментарі" писали, що відома вчена в передсмертному послані розповіла, куди б послала Путіна.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4049271-edine-misto-evropi-de-mae-opinitisa-putin-ce-gaaga-mzs-litvi.html
Теги:

Новини

Всі новини