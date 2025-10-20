В МЗС Литви "послали" Путіна в єдине правильне місце

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис різко відреагував на повідомлення про можливу зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. За його словами, воєнним злочинцям не місце в жодній європейській столиці, а єдине місто, де Путін має опинитися — це Гаага.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Кястутіс Будрис відповів на питання журналістів перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, зокрема щодо можливого візиту Путіна до Угорщини.

"Єдине місце для Путіна в Європі – це Гаага, перед трибуналом, а не в жодній з наших столиць", — заявив Будрис вказавши, що Європа підтримує дипломатичні зусилля Трампа щодо припинення вогню.

Однак очільник МЗС Литви наголосив, що Литва послідовно дотримується європейських принципів, що воєнним злочинцям не може бути місця серед європейських лідерів, і їм не слід відкривати шлях до участі в будь-яких заходах на континенті.

Також литовський міністр категорично відкинув можливість проходження літака Путіна через повітряний простір Литви у разі його польоту до Угорщини.

"Я не можу уявити, щоб він летів крізь наш повітряний простір. Є інші шляхи, якщо він хоче туди потрапити, і я б шукав альтернативи", — заявив Будрис.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп повідомив про намір провести зустріч із Путіним, яка може відбутися в Будапешті.

