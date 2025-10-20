В МИД Литвы "послали" Путина в единственное правильное место

Рубрики
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис резко отреагировал на сообщения о возможной встрече президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. По его словам, военным преступникам не место ни в одной европейской столице, а единственный город, где Путин должен оказаться – это Гаага.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Кястутис Будрис ответил на вопросы журналистов перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, в частности, о возможном визите Путина в Венгрию.
Однако глава МИД Литвы отметил, что Литва последовательно придерживается европейских принципов, что военным преступникам не может быть места среди европейских лидеров, и им не следует открывать путь к участию в каких-либо мероприятиях на континенте.
Также литовский министр категорически исключил возможность прохождения самолета Путина через воздушное пространство Литвы в случае его полета в Венгрию.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести встречу с Путиным, которая может состояться в Будапеште.
