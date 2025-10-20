В МИД Литвы "послали" Путина в единственное правильное место

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис резко отреагировал на сообщения о возможной встрече президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. По его словам, военным преступникам не место ни в одной европейской столице, а единственный город, где Путин должен оказаться – это Гаага.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Кястутис Будрис ответил на вопросы журналистов перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, в частности, о возможном визите Путина в Венгрию.

"Единственное место для Путина в Европе – это Гаага перед трибуналом, а не ни в одной из наших столиц", — заявил Будрис указав, что Европа поддерживает дипломатические усилия Трампа по прекращению огня.

Однако глава МИД Литвы отметил, что Литва последовательно придерживается европейских принципов, что военным преступникам не может быть места среди европейских лидеров, и им не следует открывать путь к участию в каких-либо мероприятиях на континенте.

Также литовский министр категорически исключил возможность прохождения самолета Путина через воздушное пространство Литвы в случае его полета в Венгрию.

"Я не могу представить, чтобы он летело сквозь наше воздушное пространство. Есть другие пути, если он хочет туда попасть, и я бы искал альтернативы", — заявил Будрис.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести встречу с Путиным, которая может состояться в Будапеште.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС объяснили, может ли Путин легально попасть в Венгрию.

Также "Комментарии" писали, что известная ученая в предсмертном послании рассказала, куда бы послала Путина.