Відома вчена в передсмертному послані розповіла, куди б послала Путіна

Стримінговий сервіс Netflix оприлюднив останнє інтерв’ю видатної британської вченої-приматологині Джейн Гудолл, яке вона записала за кілька місяців до своєї смерті. У ньому науковиця заявила, що хотіла б відправити російського диктатора Володимира Путіна на іншу планету. У списку Гуддол крім Путіна також опинилися Дональд Трамп, Сі Цзіньпін, Ілон Маск та Беньямін Нетаньягу.

Джейн Гудолл. Фото з відкритих джерел

Netflix розпочав проєкт Famous Last Words ("Останні слова відомих людей") у якому компанія бере таємні інтерв’ю у знаменитостей та публікує їх після їхньої смерті. У розмові з ведучим легендарна дослідниця шимпанзе Джейн Гудолл не приховувала своїх емоцій. На запитання, чи є серед сучасних лідерів ті, хто викликає у неї антипатію, вона відповіла без вагань та перерахувала кількох людей.

"Я хотіла би посадити їх на один із космічних кораблів Маска і відправити на планету, яку він упевнений, що відкриє. Він, до речі, був би одним із них. Разом із Маском там були б Трамп і його щирі прихильники. Я би посадила туди Путіна, Сі Цзіньпіна і Нетаньягу", — сказала Гуддол.

Попри жорсткі слова на адресу політичних лідерів, у своєму передсмертному зверненні 91-річна Джейн Гудолл передусім закликала людей не втрачати віру у добро та силу власних вчинків.

"Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ми є частиною природного світу. І навіть сьогодні, коли планета занурена в темряву, надія все ще є. Не втрачайте її. Якщо ви втратите надію, то станете апатичними і не будете нічого робити", – сказала вчена та закликала робити "усе, що у ваших силах, поки ще перебуваєте на цій прекрасній планеті Земля".

Хто така Джейн Гудолл

Джейн Гудолл — одна з найвидатніших вчених 20-21 століття. Вона прославилася своїми багаторічними спостереженнями за шимпанзе у Національному парку Гомбе-Стрім у Танзанії, розпочатими ще у 1960 році. Саме вона вперше задокументувала, що примати можуть виготовляти знаряддя праці. Також вона розкрила складну соціальну структуру, емоційне життя, індивідуальність, а також прояви "темних" сторін, як-от міжгрупові війни серед шимпанзе. Ці обидва відкриття перевернули уявлення про межі між людиною та тваринами.

Окрім наукових досягнень, Гудолл останні десятиліття присвятила себе захисту природи та освіті молоді, закликаючи людство до відповідальності перед планетою.

