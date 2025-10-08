Известная ученая в предсмертном послании рассказала, куда бы послала Путина

Стриминговый сервис Netflix обнародовал последнее интервью выдающейся британской ученой Джейн Гудолл, которое она записала за несколько месяцев до своей смерти. В нем ученая заявила, что хотела бы отправить российского диктатора Владимира Путина на другую планету. В списке Гуддол кроме Путина также оказались Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Илон Маск и Беньямин Нетаньяху.

Джейн Гудолл. Фото из открытых источников

Netflix начал проект Famous Last Words ("Последние слова известных людей"), в котором компания берет тайные интервью у знаменитостей и публикует их после их смерти. В разговоре с ведущим легендарная исследовательница шимпанзе Джейн Гудолл не скрывала своих эмоций. На вопрос, есть ли среди современных лидеров те, кто вызывает у нее антипатию, она ответила без колебаний и перечислила несколько человек.

"Я хотела бы посадить их на один из космических кораблей Маска и отправить на планету, которую он уверен, что откроет. Он, кстати, был бы одним из них. Вместе с Маском там были бы Трамп и его искренние поклонники. Я бы посадила туда Путина, Си Цзиньпина и Нетаньяху", — сказала Гуддол.

Несмотря на жесткие слова в адрес политических лидеров, в своем предсмертном обращении 91-летняя Джейн Гудолл, прежде всего, призвала людей не терять веру в добро и силу собственных поступков.

"Я хочу, чтобы вы поняли, что мы являемся частью природного мира. И даже сегодня, когда планета погружена во тьму, надежда все еще есть. Не теряйте ее. Если вы потеряете надежду, то станете апатичными и не будете ничего делать", — сказала ученая и призвала делать "все, что в ваших силах, пока еще находитесь на этой прекрасной Земле".

Кто такая Джейн Гудолл

Джейн Гудолл – один из самых выдающихся ученых 20-21 века. Она прославилась своими многолетними наблюдениями за шимпанзе в Национальном парке Гомбе-Стрим в Танзании, начатыми еще в 1960 году. Именно она впервые задокументировала, что приматы могут производить орудия труда. Также она раскрыла сложную социальную структуру, эмоциональную жизнь, индивидуальность, а также проявления "темных" сторон, таких как межгрупповые войны среди шимпанзе. Эти оба открытия перевернули представление о границах между человеком и животными.

Кроме научных достижений, Гудолл в последние десятилетия посвятила себя защите природы и образованию молодежи, призывая человечество к ответственности перед планетой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что доктор философских наук рассказал, изменится ли Россия после смерти Путина.

Также "Комментарии" писали, что изучавший поведение приматов американский нейробиолог Роберт Сапольски заявил, что Путин может быть психопатом.