В Естонії провели перший чемпіонат з вереску свиней: який приз отримав переможець (ВІДЕО)



















В Естонії відбувся незвичний конкурс, який швидко привернув увагу місцевих жителів і туристів. У місті Тарту провели перший в історії країни чемпіонат з імітації поросячого вереску. Подія стала однією з найяскравіших частин сільськогосподарського ярмарку Maamess і зібрала натовпи глядачів.

Один з учасників чемпіонату з вереску свиней

Учасникам потрібно було не просто голосно хрюкати чи верещати, а максимально правдоподібно відтворити звуки свині. Журі оцінювало виступи за кількома критеріями: автентичність, силу звуку, артистизм і здатність розважити публіку. Додаткові бали можна було отримати за сценічну подачу, гумор, рухи або короткі комедійні сценки.

Організаторка заходу Маде-Брітта Енсалу пояснила, що ідея конкурсу полягала у створенні веселого сімейного шоу, яке водночас приверне увагу до аграрного сектору країни. За її словами, важливими були не лише звуки, а й загальне враження від виступу.

Переможцем дебютного чемпіонату з вереску свиней став місцевий мешканець Андрус Майлехт. Його номер настільки переконав суддів, що один із членів журі зізнався, що з заплющеними очима він не міг зрозуміти, чи перебуває на фермі, чи перед сценою ярмарку.

"Це просто вийшло з мене", – сказав Майлехт про свій виступ на конкурсі вереску свиней.

За найкращу імітацію голосу свині переможець отримав оригінальний приз у вигляді ваучеру на півпоросяти та ковбаски.

