logo

BTC/USD

78007

ETH/USD

2334.59

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Эстонии провели первый чемпионат по визгу свиней: какой приз получил победитель (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Эстонии провели первый чемпионат по визгу свиней: какой приз получил победитель (ВИДЕО)

В Тарту состоялся первый чемпионат Эстонии по поросячьему визгу. Победитель получил пол свиньи и колбаски.

26 апреля 2026, 13:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot








В Эстонии прошел необычный конкурс, который быстро привлек внимание местных жителей и туристов. В городе Тарту провели первый в истории страны чемпионат по имитации поросячьего визга. Событие стало одной из самых ярких частей сельскохозяйственной ярмарки Maamess и собрало толпы зрителей.

В Эстонии провели первый чемпионат по визгу свиней: какой приз получил победитель (ВИДЕО)

Один из участников чемпионата по визгу свиней

Участникам нужно было не просто громко хрюкать или визжать, а максимально правдоподобно воспроизвести звуки свиньи. Жюри оценивало выступления по нескольким критериям: подлинность, силу звука, артистизм и способность развлечь публику. Дополнительные баллы можно получить за сценическую подачу, юмор, движения или короткие комедийные сценки.

Организатор мероприятия Маде-Бритта Энсалу пояснила, что идея конкурса заключалась в создании веселого семейного шоу, которое одновременно привлечет внимание к аграрному сектору страны. По ее словам, важны были не только звуки, но и общее впечатление от выступления.

Победителем дебютного чемпионата по визгу свиньи стал местный житель Андрюс Майлехт. Его номер настолько убедил судей, что один из членов жюри признался, что с закрытыми глазами не мог понять, находится ли он на ферме или перед сценой ярмарки.

"Это просто вышло из меня", – сказал Майлехт о своем выступлении на конкурсе визга свиней.

За лучшую имитацию голоса свиньи победитель получил оригинальный приз в виде ваучера на полпоросенка и колбаски.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/video/watch/idRW549725042026RP1/
Теги:

Новости

Все новости