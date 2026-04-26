В Эстонии провели первый чемпионат по визгу свиней: какой приз получил победитель (ВИДЕО)



















В Эстонии прошел необычный конкурс, который быстро привлек внимание местных жителей и туристов. В городе Тарту провели первый в истории страны чемпионат по имитации поросячьего визга. Событие стало одной из самых ярких частей сельскохозяйственной ярмарки Maamess и собрало толпы зрителей.

Один из участников чемпионата по визгу свиней

Участникам нужно было не просто громко хрюкать или визжать, а максимально правдоподобно воспроизвести звуки свиньи. Жюри оценивало выступления по нескольким критериям: подлинность, силу звука, артистизм и способность развлечь публику. Дополнительные баллы можно получить за сценическую подачу, юмор, движения или короткие комедийные сценки.

Организатор мероприятия Маде-Бритта Энсалу пояснила, что идея конкурса заключалась в создании веселого семейного шоу, которое одновременно привлечет внимание к аграрному сектору страны. По ее словам, важны были не только звуки, но и общее впечатление от выступления.

Победителем дебютного чемпионата по визгу свиньи стал местный житель Андрюс Майлехт. Его номер настолько убедил судей, что один из членов жюри признался, что с закрытыми глазами не мог понять, находится ли он на ферме или перед сценой ярмарки.

"Это просто вышло из меня", – сказал Майлехт о своем выступлении на конкурсе визга свиней.

За лучшую имитацию голоса свиньи победитель получил оригинальный приз в виде ваучера на полпоросенка и колбаски.

