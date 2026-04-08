В Антарктиді українські полярники зафіксували білу веселку: як виглядає (ФОТО)

Українські науковці, які працюють на антарктичній станції "Академік Вернадський", зафіксували рідкісне атмосферне явище у вигляді білої веселки. Фото незвичайного природного феномена оприлюднив Національний антарктичний науковий центр на своїй сторінці у Facebook.

Біла веселка в Антарктиді. Фото: Зоя Швидка

На фотографіях Наукового центру видно світлу дугу над антарктичним пейзажем, яка на відміну від звичайної веселки майже не має яскравих кольорів. Таке явище іноді називають туманною веселкою, адже воно виникає у специфічних погодних умовах, коли сонячне світло проходить крізь густий туман, що складається з мікроскопічних крапель води.

"Ви знали, що веселка буває не лише різнокольоровою, а й білою? Це пов'язано із розміром крапель води, через які заломлюється та розсіюється світло: вони дуже дрібні", — йдеться в дописі установи.

Вчені пояснюють, що звичайна різнокольорова веселка формується у великих краплях дощу. У них біле світло розкладається на спектр кольорів, і кожен із них поширюється окремою траєкторією, утворюючи знайому багатобарвну дугу. Однак у випадку дуже дрібних крапель води світлові промені сильно розсіюються та змішуються між собою. Через це кольори стають майже непомітними, і веселка виглядає білою або молочною.

Біла веселка в Антарктиді. Фото: Зоя Швидка

Біла веселка в Антарктиді. Фото: Зоя Швидка

Біла веселка в Антарктиді. Фото: Зоя Швидка

Туманна або біла веселка є досить рідкісним явищем і частіше спостерігається саме у полярних регіонах, де часто утворюється холодний туман.

