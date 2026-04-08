В Антарктиде украинские полярники зафиксировали белую радугу: как выглядит (ФОТО)

Украинские ученые, работающие на антарктической станции "Академик Вернадский", зафиксировали редкое атмосферное явление в виде белой радуги. Фото необычного природного феномена обнародовал Национальный антарктический научный центр на своей странице в Facebook.

Белая радуга в Антарктиде. Фото: Зоя Швыдка

На фотографиях Научного центра видна светлая дуга над антарктическим пейзажем, которая в отличие от обычной радуги почти не имеет ярких цветов. Такое явление иногда называют туманной радугой, ведь оно возникает в специфических погодных условиях, когда солнечный свет проходит сквозь густой туман, состоящий из микроскопических капель воды.

"Вы знали, что радуга бывает не только разноцветной, но и белой? Это связано с размером капель воды, через которые преломляется и рассеивается свет: они очень мелкие", — говорится в сообщении учреждения.

Ученые объясняют, что обычная разноцветная радуга формируется в больших каплях дождя. У них белый свет разлагается на спектр цветов, и каждый из них распространяется по отдельной траектории, образуя знакомую многоцветную дугу. Однако в случае мелких капель воды световые лучи сильно рассеиваются и смешиваются между собой. Поэтому цвета становятся почти незаметными, и радуга выглядит белой или молочной.

Туманная или белая радуга является редким явлением и чаще наблюдается именно в полярных регионах, где часто образуется холодный туман.

