В Антарктиде украинские полярники зафиксировали белую радугу: как выглядит (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Антарктиде украинские полярники зафиксировали белую радугу: как выглядит (ФОТО)

На станции "Академик Вернадский" украинские ученые зафиксировали белую радугу.

8 апреля 2026, 15:20
Украинские ученые, работающие на антарктической станции "Академик Вернадский", зафиксировали редкое атмосферное явление в виде белой радуги. Фото необычного природного феномена обнародовал Национальный антарктический научный центр на своей странице в Facebook.

В Антарктиде украинские полярники зафиксировали белую радугу: как выглядит (ФОТО)

Белая радуга в Антарктиде. Фото: Зоя Швыдка

На фотографиях Научного центра видна светлая дуга над антарктическим пейзажем, которая в отличие от обычной радуги почти не имеет ярких цветов. Такое явление иногда называют туманной радугой, ведь оно возникает в специфических погодных условиях, когда солнечный свет проходит сквозь густой туман, состоящий из микроскопических капель воды.

"Вы знали, что радуга бывает не только разноцветной, но и белой? Это связано с размером капель воды, через которые преломляется и рассеивается свет: они очень мелкие", — говорится в сообщении учреждения.

Ученые объясняют, что обычная разноцветная радуга формируется в больших каплях дождя. У них белый свет разлагается на спектр цветов, и каждый из них распространяется по отдельной траектории, образуя знакомую многоцветную дугу. Однако в случае мелких капель воды световые лучи сильно рассеиваются и смешиваются между собой. Поэтому цвета становятся почти незаметными, и радуга выглядит белой или молочной.

В Антарктиде украинские полярники зафиксировали белую радугу: как выглядит (ФОТО) - фото 2

Белая радуга в Антарктиде. Фото: Зоя Швыдка

В Антарктиде украинские полярники зафиксировали белую радугу: как выглядит (ФОТО) - фото 2

Белая радуга в Антарктиде. Фото: Зоя Швыдка

В Антарктиде украинские полярники зафиксировали белую радугу: как выглядит (ФОТО) - фото 2

Белая радуга в Антарктиде. Фото: Зоя Швыдка

Туманная или белая радуга является редким явлением и чаще наблюдается именно в полярных регионах, где часто образуется холодный туман.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Антарктиде у станции "Академик Вернадский" заметили императорского пингвина.

Также "Комментарии" писали, что украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" оказалась в малиновом снегу.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/share/p/18VpxiqNK8/
