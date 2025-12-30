Уже не «Чайковського»: Мінкульт ухвалив рішення щодо Національної музичної академії

Міністерство культури ухвалило рішення про зміну назви Національної музичної академії імені Петра Чайковського у Києві.

Національна музична академія України. Фото: з відкритих джерел

Відтепер заклад офіційно називатиметься Національна музична академія України. Про це йдеться у заяві Мінкульту від 30 грудня.

У міністерстві пояснили, що рішення ухвалене відповідно до чинного законодавства та на основі експертного висновку Українського інституту національної пам’яті. У документі зазначено, що використання імені Петра Чайковського в назві академії є проявом символіки російської імперської політики та суперечить закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".

За словами віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики — міністра культури Тетяни Бережної, перейменування є складовою державної політики з деколонізації культурного простору України.

"Продовжуємо процес деколонізації української культури. Рішення ухвалене відповідно до закону та чинних норм у сфері освіти і культури", — заявила Бережна.

У міністерстві підкреслили, що зміна назви не вплине ані на статус закладу, ані на освітній процес чи мистецьку діяльність. Рішення повністю відповідає вимогам законів "Про вищу освіту" та "Про культуру".

Ректор академії має підготувати Статут у новій редакції та забезпечити проведення всіх необхідних процедур, пов’язаних зі зміною назви. Відповідні корективи також внесуть до установчих документів і контракту керівника.

Наступним етапом стане публічне обговорення нового імені академії. До цього процесу планують залучити колектив навчального закладу, представників експертного середовища та громадськість.

Як повідомляв портал "Коментарі", Національна комісія зі стандартів державної мови, яка є центральним органом виконавчої влади, у 2023 році рекомендувала розглянути перейменування міста Запоріжжя, наголошуючи, що назва може не відповідати стандартам. Загалом на той час фахівці-філологи та історики вищих навчальних закладів з усіх регіонів України склали перелік із 1400 міст та сіл, які рекомендується перейменувати на виконання закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізації топонімії".