Уже не «Чайковского»: Минкульт принял решение о Национальной музыкальной академии

Министерство культуры приняло решение об изменении названия Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского в Киеве.

Национальная музыкальная Академия Украины. Фото: из открытых источников

Теперь заведение официально будет называться Национальная музыкальная академия Украины. Об этом говорится в заявлении Минкульта от 30 декабря.

В министерстве пояснили, что решение принято в соответствии с действующим законодательством и на основе экспертного заключения Украинского института национальной памяти. В документе говорится, что использование имени Петра Чайковского в названии академии является проявлением символики российской имперской политики и противоречит закону Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

По словам вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики — министра культуры Татьяны Бережной, переименование является составной частью государственной политики по деколонизации культурного пространства Украины.

"Продолжаем процесс деколонизации украинской культуры. Решение принято в соответствии с законом и действующими нормами в сфере образования и культуры", — заявила Бережная.

В министерстве подчеркнули, что изменение названия не повлияет ни на статус заведения, ни на образовательный процесс или художественную деятельность. Решение полностью отвечает требованиям законов "О высшем образовании" и "О культуре".

Ректор Академии должен подготовить Устав в новой редакции и обеспечить проведение всех необходимых процедур, связанных с изменением названия. Соответствующие коррективы также будут внесены в учредительные документы и контракт руководителя.

Следующим этапом станет публичное обсуждение нового имени Академии. К этотому процессу планируют привлечь коллектив учебного заведения, представителей экспертной среды и общественность.

Как сообщал портал "Комментарии", Национальная комиссия по стандартам государственного языка, являющаяся центральным органом исполнительной власти, в 2023 году рекомендовала рассмотреть переименование города Запорожья, отмечая, что название может не соответствовать стандартам. В то время специалисты-филологи и историки высших учебных заведений из всех регионов Украины составили перечень из 1400 городов и сел, которые рекомендуется переименовать на исполнение закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".