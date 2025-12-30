logo

BTC/USD

88940

ETH/USD

2989.26

USD/UAH

42.39

EUR/UAH

49.86

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Уже не «Чайковского»: Минкульт принял решение о Национальной музыкальной академии
commentss НОВОСТИ Все новости

Уже не «Чайковского»: Минкульт принял решение о Национальной музыкальной академии

Следующим этапом станет публичное обсуждение нового имени академии

30 декабря 2025, 17:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Министерство культуры приняло решение об изменении названия Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского в Киеве.

Уже не «Чайковского»: Минкульт принял решение о Национальной музыкальной академии

Национальная музыкальная Академия Украины. Фото: из открытых источников

Теперь заведение официально будет называться Национальная музыкальная академия Украины. Об этом говорится в заявлении Минкульта от 30 декабря.

В министерстве пояснили, что решение принято в соответствии с действующим законодательством и на основе экспертного заключения Украинского института национальной памяти. В документе говорится, что использование имени Петра Чайковского в названии академии является проявлением символики российской имперской политики и противоречит закону Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

По словам вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики — министра культуры Татьяны Бережной, переименование является составной частью государственной политики по деколонизации культурного пространства Украины.

"Продолжаем процесс деколонизации украинской культуры. Решение принято в соответствии с законом и действующими нормами в сфере образования и культуры", — заявила Бережная.

В министерстве подчеркнули, что изменение названия не повлияет ни на статус заведения, ни на образовательный процесс или художественную деятельность. Решение полностью отвечает требованиям законов "О высшем образовании" и "О культуре".

Ректор Академии должен подготовить Устав в новой редакции и обеспечить проведение всех необходимых процедур, связанных с изменением названия. Соответствующие коррективы также будут внесены в учредительные документы и контракт руководителя.

Следующим этапом станет публичное обсуждение нового имени Академии. К этотому процессу планируют привлечь коллектив учебного заведения, представителей экспертной среды и общественность.

Как сообщал портал "Комментарии", Национальная комиссия по стандартам государственного языка, являющаяся центральным органом исполнительной власти, в 2023 году рекомендовала рассмотреть переименование города Запорожья, отмечая, что название может не соответствовать стандартам. В то время специалисты-филологи и историки высших учебных заведений из всех регионов Украины составили перечень из 1400 городов и сел, которые рекомендуется переименовать на исполнение закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mcsc.gov.ua/news/dekolonizacziya-kultury-minkult-perejmenuvav-naczionalnu-muzychnu-akademiyu-ukrayiny-imeni-p-i-chajkovskogo/
Теги:

Новости

Все новости