commentss НОВИНИ Всі новини

Усього одна заява Трампа різко обвалила ціни на нафту: що заявив президент США про Іран

Трамп відклав удари по енергетиці Ірану після переговорів: ціни на нафту відразу відреагували

23 березня 2026, 14:06
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп відклав заплановані удари по енергетиці Ірану на п'ять днів після "дуже добрих та продуктивних" переговорів між сторонами. Про це він повідомив 23 березня у Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Після цих заяв ціни на нафту Brent почали різко падати, стали близько 100 доларів за барель.

Зазначимо, Дональд Трамп заявив про тимчасову паузу в ударах по енергетичній інфраструктурі Ірану після переговорів між сторонами. За його словами, рішення ухвалене на тлі продуктивних контактів із Тегераном, які можуть стати кроком до закінчення війни.

Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social повідомив, що переговори між представниками США та Ірану тривали протягом двох днів і, за оцінкою Вашингтона, вони мали конструктивний характер.

"Я радий повідомити, що Сполучені Штати Америки та країна Іран протягом останніх двох днів провели дуже добрі та продуктивні переговори про повне врегулювання наших військових дій на Близькому Сході", — пише Трамп.

У результаті президент США оголосив про п'ятиденну перерву американських ударів по деяких об'єктах Ірану.

Читайте також на порталі "Коментарі" — союзник США різко змінив тон після дій Трампа: що тепер говорить про мир в Україні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – поки що в адміністрації Трампа активно готуються до наземної операції проти Ірану серед американських військових зростає кількість тих, хто категорично проти активних бойових дій проти Ірану. Переважна більшість із них розчарувалися в операції США проти Ірану настільки, що готові залишити армію. Про це пише "Huffpost".




