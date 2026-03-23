Усього одна заява Трампа різко обвалила ціни на нафту: що заявив президент США про Іран

Президент США Дональд Трамп відклав заплановані удари по енергетиці Ірану на п'ять днів після "дуже добрих та продуктивних" переговорів між сторонами. Про це він повідомив 23 березня у Truth Social.

Дональд Трамп.

Після цих заяв ціни на нафту Brent почали різко падати, стали близько 100 доларів за барель.

Зазначимо, Дональд Трамп заявив про тимчасову паузу в ударах по енергетичній інфраструктурі Ірану після переговорів між сторонами. За його словами, рішення ухвалене на тлі продуктивних контактів із Тегераном, які можуть стати кроком до закінчення війни.

Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social повідомив, що переговори між представниками США та Ірану тривали протягом двох днів і, за оцінкою Вашингтона, вони мали конструктивний характер.

"Я радий повідомити, що Сполучені Штати Америки та країна Іран протягом останніх двох днів провели дуже добрі та продуктивні переговори про повне врегулювання наших військових дій на Близькому Сході", — пише Трамп.

У результаті президент США оголосив про п'ятиденну перерву американських ударів по деяких об'єктах Ірану.

