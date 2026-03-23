logo

BTC/USD

70615

ETH/USD

2140.99

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Всего одно заявление Трампа резко обвалило цены на нефть: что заявил президент США об Иране
commentss НОВОСТИ Все новости

Всего одно заявление Трампа резко обвалило цены на нефть: что заявил президент США об Иране

Трамп отложил удары по энергетике Ирана после переговоров: цены на нефть тут же отреагировали

23 марта 2026, 14:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп отложил запланированные удары по энергетике Ирана на пять дней после "очень хороших и продуктивных" переговоров между сторонами. Об этом он сообщил 23 марта в Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

После этих заявлений цены на нефть Brent начали резко падать, стали около 100 долларов за баррель.

Отметим, Дональд Трамп заявил о временной паузе в ударах по энергетической инфраструктуре Ирана после переговоров между сторонами. По его словам, решение принято на фоне продуктивных контактов с Тегераном, которые могут стать шагом к окончанию войны.

Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что переговоры между представителями США и Ирана продолжались в течение двух дней и, по оценке Вашингтона, они носили конструктивный характер.

"Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки и страна Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры о полном урегулировании наших военных действий на Ближнем Востоке", — пишет Трамп.

В итоге президент США объявил о пятидневном перерыве американских ударов по некоторым объектам Ирана.

Читайте также на портале "Комментарии" — союзник США резко изменил тон после действий Трампа: что теперь говорит о мире в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – пока в администрации Трампа активно готовятся к наземной операции против Ирана среди американских военных растет количество тех, кто категорически против активных боевых действий против Ирана. Подавляющее большинство из них разочаровались в операции США против Ирана настолько, что готовы оставить армию. Об этом пишет "Huffpost".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости