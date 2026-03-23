Всего одно заявление Трампа резко обвалило цены на нефть: что заявил президент США об Иране

Президент США Дональд Трамп отложил запланированные удары по энергетике Ирана на пять дней после "очень хороших и продуктивных" переговоров между сторонами. Об этом он сообщил 23 марта в Truth Social.

После этих заявлений цены на нефть Brent начали резко падать, стали около 100 долларов за баррель.

Отметим, Дональд Трамп заявил о временной паузе в ударах по энергетической инфраструктуре Ирана после переговоров между сторонами. По его словам, решение принято на фоне продуктивных контактов с Тегераном, которые могут стать шагом к окончанию войны.

Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что переговоры между представителями США и Ирана продолжались в течение двух дней и, по оценке Вашингтона, они носили конструктивный характер.

"Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки и страна Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры о полном урегулировании наших военных действий на Ближнем Востоке", — пишет Трамп.

В итоге президент США объявил о пятидневном перерыве американских ударов по некоторым объектам Ирана.

Читайте также на портале "Комментарии" — союзник США резко изменил тон после действий Трампа: что теперь говорит о мире в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – пока в администрации Трампа активно готовятся к наземной операции против Ирана среди американских военных растет количество тех, кто категорически против активных боевых действий против Ирана. Подавляющее большинство из них разочаровались в операции США против Ирана настолько, что готовы оставить армию. Об этом пишет "Huffpost".



