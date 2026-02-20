logo_ukra

Усередині НАТО розкол: у чому Великобританія жорстко відмовила США

Великобританія відмовила США у використанні баз для ударів по Ірану

20 лютого 2026, 07:26
Великобританія не дозволила США завдавати авіаударів по Ірану з британської бази на острові Дієго-Гарсія та авіабази в Глостерширі. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Sky News".

Усередині НАТО розкол: у чому Великобританія жорстко відмовила США

США та Велика Британія. Фото: із відкритих джерел

У матеріалі йдеться про те, що американські військові розраховували на використання бази на Дієго-Гарсія, а також бази RAF Fairford у Глостерширі, де знаходяться важкі бомбардувальники США.

"Згідно з давніми угодами між Лондоном і Вашингтоном, Пентагон може розпочинати операції лише з цих двох місць, а також з інших авіабаз Великобританії, де розміщені американські військові літаки та персонал, при попередньому схваленні британського уряду", — пишуть журналісти.

Однак офіційний Лондон не надав дозволу бити по Ірану, адже стурбована можливим порушенням міжнародного права.

Як стверджують журналісти, поки Великобританія не збирається підтримувати США у будь-якій військовій операції проти Ірану.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп розглядає можливість завдання військових ударів по Ірану, включаючи сценарій початку операції вже найближчими днями. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в адміністрації.

За їхніми даними, високопосадовці з національної безпеки доповіли президентові, що американські військові готові до проведення ударів у найкоротший термін. Проте остаточного рішення поки що не прийнято. Джерела стверджують, що Трамп у приватних обговореннях висловлювався як на підтримку військового сценарію, так і проти нього, продовжуючи консультуватися з радниками та союзниками.

Також видання "Коментарі" повідомляло – два авіаносці та сотні винищувачів: Вашингтон готується до масштабної операції проти Ірану.




Джерело: https://news.sky.com/story/politics-latest-starmer-labour-farage-chagos-cabinet-secretary-12593360?postid=11101239#liveblog-body
