Внутри НАТО раскол: в чем Великобритания жестко отказала США

Великобритания не позволила США наносить авиаудары по Ирану с британской базы на острове Диего-Гарсия и авиабазы в Глостершире. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Sky News".

США и Великобритания. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что американские военные рассчитывали на использование базы на Диего-Гарсия, а также базы RAF Fairford в Глостершире, где находятся тяжелые бомбардировщики США.

"Согласно давним соглашениям между Лондоном и Вашингтоном, Пентагон может начинать операции только из этих двух мест, а также с других авиабаз Великобритании, где размещены американские военные самолеты и персонал, при предварительном одобрении британского правительства", – пишут журналисты.

Однако, официальный Лондон не предоставил разрешения бить по Ирану, ведь обеспокоена возможным нарушением международного права.

Как утверждают журналисты, пока Великобритания не собирается поддерживать США в любой военной операции против Ирана.

По их данным, высокопоставленные чиновники по национальной безопасности доложили президенту, что американские военные готовы к проведению ударов в кратчайшие сроки. Однако окончательное решение пока не принято. Источники утверждают, что Трамп в частных обсуждениях высказывался как в поддержку военного сценария, так и против него, продолжая консультироваться с советниками и союзниками.

