Общество события Внутри НАТО раскол: в чем Великобритания жестко отказала США
commentss НОВОСТИ Все новости

Внутри НАТО раскол: в чем Великобритания жестко отказала США

Великобритания отказала США в использовании баз для ударов по Ирану

20 февраля 2026, 07:26
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Великобритания не позволила США наносить авиаудары по Ирану с британской базы на острове Диего-Гарсия и авиабазы в Глостершире. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Sky News".

Внутри НАТО раскол: в чем Великобритания жестко отказала США

США и Великобритания. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что американские военные рассчитывали на использование базы на Диего-Гарсия, а также базы RAF Fairford в Глостершире, где находятся тяжелые бомбардировщики США.

"Согласно давним соглашениям между Лондоном и Вашингтоном, Пентагон может начинать операции только из этих двух мест, а также с других авиабаз Великобритании, где размещены американские военные самолеты и персонал, при предварительном одобрении британского правительства", – пишут журналисты.

Однако, официальный Лондон не предоставил разрешения бить по Ирану, ведь обеспокоена возможным нарушением международного права.

Как утверждают журналисты, пока Великобритания не собирается поддерживать США в любой военной операции против Ирана.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения военных ударов по Ирану, включая сценарий начала операции уже в ближайшие дни. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации.

По их данным, высокопоставленные чиновники по национальной безопасности доложили президенту, что американские военные готовы к проведению ударов в кратчайшие сроки. Однако окончательное решение пока не принято. Источники утверждают, что Трамп в частных обсуждениях высказывался как в поддержку военного сценария, так и против него, продолжая консультироваться с советниками и союзниками.

Также издание "Комментарии" сообщало – два авианосца и сотни истребителей: Вашингтон готовится к масштабной операции против Ирана.




Источник: https://news.sky.com/story/politics-latest-starmer-labour-farage-chagos-cabinet-secretary-12593360?postid=11101239#liveblog-body
