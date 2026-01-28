Уряд обіцяє гроші на генератори для багатоповерхівок: як отримати допомогу

В Україні розпочинається програма "СвітлоДім", якою передбачено виділення коштів на придбання генераторів та іншого енергообладнання для багатоквартирних будинків.

Уряд анонсував програму "СвітлоДім". Фото: з відкритих джерел

За словами прем’єр-міністра Юлії Свириденко, державна допомога становитиме від 100 до 300 тисяч грн. Отримати гроші зможуть ОCББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, управителі багатоквартирних будинків будь-якої форми власності. Кошти можна використати на придбання генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергетичного обладнання.

"Запускаємо "СвітлоДім" – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень. Подати заявку можуть обʼєднання співвласників та управителі будинків онлайн через "Дію". Комісія при Мінрозвитку розглядає та схвалює заявки. Використати кошти потрібно за 45 днів", — зазначила Свириденко.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, на першому етапі програма розповсюджується на Київ та Київську область. Подати заявку можна буде найближчим часом за посиланням. З усіх питань працює також урядова гаряча лінія 1545.

"За надані державою кошти можна придбати генератори, акумулятори, інвертори, сонячні панелі. Люди самі обирають, що саме їм потрібно і в кого купувати. Все онлайн. Без паперів і черг. З чіткими строками ухвалення рішень. Розмір підтримки – від 100 000 до 300 000 гривень, залежно від поверховості будинку та кількості під'їздів. Окремий пріоритет – швидкість: після ухвалення рішення кошти перераховуються протягом 48 годин", — зазначив Кулеба.

Як повідомляв портал "Коментарі", подолати енергетичну кризу в Києві можна буде щонайменше за рік. Однак, енергосистема столиці все ж залишатиметься вразливою. Замістити такі величезні потужності, як ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, поки неможливо. Про це сказав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.