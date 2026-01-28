Правительство обещает деньги на генераторы для многоэтажек: как получить помощь

В Украине начинается программа "СветДом", предусматривающая выделение средств на приобретение генераторов и другого энергооборудования для многоквартирных домов.

Правительство анонсировало программу "СветДом". Фото: из открытых источников

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, государственная помощь будет составлять от 100 до 300 тысяч гривен. Получить деньги смогут ОCББ, жилищные и обслуживающие кооперативы, управляющие многоквартирных домов любой формы собственности. Средства можно использовать для приобретения генераторов, аккумуляторов, инверторов и другого энергетического оборудования.

"Запускаем "СветДом" – программу поддержки многоквартирных домов для автономного электропитания во время длительных отключений. Подать заявку могут объединения совладельцев и управляющие домов онлайн через "Дію". Комиссия при Минразвития рассматривает и одобряет заявки. Использовать средства нужно за 45 дней", — отметила Свириденко.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития громад и территорий Алексея Кулебы, на первом этапе программа распространяется на Киев и Киевскую область. Подать заявку можно будет в ближайшее время по ссылке. По всем вопросам работает также правительственная горячая линия 1545.

"За предоставленные государством средства можно приобрести генераторы, аккумуляторы, инверторы, солнечные панели. Люди сами выбирают, что именно им нужно и у кого покупать. Все онлайн. Без бумаг и очередей. С четкими сроками принятия решений. Размер поддержки – от 100 000 до 300 000 гривен в зависимости от этажности дома и количества подъездов. Отдельный приоритет – скорость: при принятии решения средства перечисляются в течение 48 часов", — отметил Кулеба.

Как сообщал портал "Комментарии", преодолеть энергетический кризис в Киеве можно будет минимум за год. Однако энергосистема столицы все же будет оставаться уязвимой. Заместить такие огромные мощности, как ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, пока невозможно. Об этом сказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.