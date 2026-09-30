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Уникнути відповідальності вже не вийде: українці поставили нову наджорстку вимогу Зеленському

Автори звернення хочуть, щоб журналісти могли ставити президенту гострі запитання без попереднього узгодження

30 вересня 2026, 08:15
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Клименко Елена

Електронна петиція із вимогою провести відкриту пресконференцію президента України Володимира Зеленського за участю незалежних журналістів подолала необхідний поріг у 25 тисяч підписів. Станом на 30 вересня звернення підтримали понад 25 тисяч громадян. Наразі на сайті президента його статус визначений як "Очікує на розгляд".

Уникнути відповідальності вже не вийде: українці поставили нову наджорстку вимогу Зеленському

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНН

Петицію №22/269406-еп зареєстрували 27 серпня. Її авторка Анна Репіна закликає організувати окрему публічну зустріч глави держави з представниками незалежних та суспільно важливих медіа. Однією з ключових вимог є можливість для журналістів ставити Зеленському гострі й незручні запитання без попереднього погодження їхнього формулювання.

Автори звернення наголошують, що йдеться не про формальну присутність президента перед камерами, а про реальний публічний діалог із суспільством. На їхню думку, журналісти мають отримати можливість напряму порушувати питання, які викликають найбільший суспільний інтерес.

Раніше журналістка та ведуча Еспресо Катерина Некреча повідомляла, що представники медіа вже робили спроби домогтися проведення такої пресконференції. За її словами, за тривалий період накопичилася значна кількість питань, які потребують публічних відповідей президента.

"Вже півтора року минуло з останньої пресконференції президента. Це був лютий 2025 року. І, відповідно, за цей час назбиралося дуже багато питань", — заявила Некреча. 

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