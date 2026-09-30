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Уйти от ответственности уже не получится: украинцы поставили новое сверхжесткое требование Зеленскому

Авторы обращения хотят, чтобы журналисты могли задавать президенту острые вопросы без предварительного согласования

30 сентября 2026, 08:15
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Клименко Елена

Электронная петиция с требованием провести открытую пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского с участием независимых журналистов преодолела необходимый порог в 25 тысяч подписей. По состоянию на 30 сентября обращение поддержали более 25 тысяч граждан. Сейчас на сайте президента его статус определен как "Ожидает рассмотрения".

Уйти от ответственности уже не получится: украинцы поставили новое сверхжесткое требование Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНН

Петицию №22/269406-эп зарегистрировали 27 августа. Ее автор Анна Репина призывает организовать отдельную публичную встречу главы государства с представителями независимых и общественно важных медиа. Одним из ключевых требований является возможность для журналистов задавать Зеленскому острые и неудобные вопросы без предварительного согласования их формулировки.

Авторы обращения подчеркивают, что речь идет не о формальном присутствии президента перед камерами, а о реальном публичном диалоге с обществом. По их мнению, журналисты должны получить возможность напрямую поднимать вопросы, которые вызывают наибольший общественный интерес.

Ранее журналистка и ведущая Эспрессо Екатерина Некреча сообщала, что представители медиа уже предпринимали попытки добиться проведения такой пресс-конференции. По ее словам, за длительный период накопилось значительное количество вопросов, требующих публичных ответов президента.

"Уже полтора года прошло с последней пресс-конференции президента. Это был февраль 2025 года. И, соответственно, за это время накопилось очень много вопросов", — заявила Некреча.

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