Окупантам готують страшну пастку на Донеччині: озвучено гучну заяву про новий наступ ЗСУ



















Сили оборони України продовжують операцію на півночі Донецької області. За повідомленнями Третього армійського корпусу, українським військовим вдалося звільнити ще три населені пункти — Рідкодуб, Катеринівку та повернути під контроль Карпівку й Новомихайлівку. Окреме значення на цьому напрямку мають панівні висоти, контроль над якими дозволяє краще утримувати територію та готуватися до можливого посилення російського наступу. Військовий експерт Роман Світан зазначив, що йдеться не лише про просування вперед, а й про створення вигіднішої системи оборони.

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За його словами, українським силам важливо закріпитися на висотах і правих берегах річок, оскільки це дає додаткові можливості для спостереження та ведення бойових дій.

"Там, скоріше за все, стоїть задача з виходом повністю на правий берег. А там дійсно висоти. І на Чорному Жеребці, і така сама картина на річці Красній. Правий берег вищий за лівий. Це дає можливість на кілька кілометрів далі бачити, працювати радіогоризонту, якщо це потрібно", — пояснив Світан.

Експерт наголосив, що перевага висот особливо важлива напередодні осіннього періоду. Погіршення погоди — тумани, дощі, низька хмарність та обледеніння — може ускладнити роботу безпілотників, які відіграють значну роль у сучасних бойових діях. Тому ЗСУ необхідно заздалегідь зайняти вигідні рубежі та підготувати оборонні позиції.

"Основне завдання — створити серйозні системи оборони на цьому напрямку для того, щоб зустріти російське осіннє загострення. Перед осінньою негодою — туманами, дощами, низькою хмарністю, які не дадуть можливості нашим дронам забезпечувати необхідну безпеку, треба зайняти висоти та певні рубежі", — заявив військовий експерт.

Водночас Світан звернув увагу на важливий момент: успіх Третього армійського корпусу не варто розглядати як результат дій лише одного підрозділу. За його словами, для посилення цього напрямку українському командуванню доводиться перерозподіляти ресурси з інших ділянок фронту.

Експерт вважає, що стратегічне значення операції полягає у недопущенні обходу українських позицій та можливого просування російських військ у напрямку Слов'янська, Святогірська й Ізюма.

"Такий успіх — це, звичайно, успіх усієї нашої української професійної армії, яка перерозподіляє зусилля, сили та засоби на основні стратегічні напрямки. Для виконання головного завдання — не дати можливості росіянам оточити або напівоточити наші сили та вийти на північ Слов'янська — зараз доводиться перерозподіляти ресурси", — підсумував Роман Світан.

Портал "Коментарі" вже писав, що Польща готується до складного періоду на тлі посилення російських атак по Україні.