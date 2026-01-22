logo_ukra

Умєров розкрив деталі про переговори в Давосі: чи це наблизило світ в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Умєров розкрив деталі про переговори в Давосі: чи це наблизило світ в Україні

Умєров повідомив про зустрічі в Давосі з Віткоффом, Кушнером та американськими інвесторами

22 січня 2026, 06:41
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українська делегація в Давосі провела зустрічі з представниками американської інвесткомпанії BlackRock, прем'єр-міністрами Норвегії та Катару та переговорниками США. Як повідомляє портал "Коментарі", про це у себе в Telegram повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Умєров розкрив деталі про переговори в Давосі: чи це наблизило світ в Україні

Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел

"Разом з Давидом Арахамією та Олександром Камишиним провели зустрічі з колегами з BlackRock — однією з найбільших американських інвестиційних компаній світу, яка залучена до планів відновлення та економічного відновлення України", — розповів секретар РНБО.

Крім того, як наголосив Умєров, він мав зустрічі з прем'єр-міністрами Норвегії та Катару.

За словами секретаря РНБО, окремо відбулася зустріч з американськими партнерами – Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом.

Основні теми – економічний розвиток, відновлення після війни та гарантії безпеки. Поінформували партнерів про чергові російські обстріли цивільної інфраструктури, зокрема ситуацію в Києві, де через удари мільйони людей залишилися без світла і тепла, уточнив Рустем Умеров.

