Умеров раскрыл детали о переговорах в Давосе: приблизило ли это мир в Украине

Украинская делегация в Давосе провела встречи с представителями американской инвесткомпании BlackRock, премьер-министрами Норвегии и Катара и переговорщиками США. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

"Вместе с Давидом Арахамией и Александром Камышиным провели встречи с коллегами из BlackRock – одной из крупнейших американских инвестиционных компаний мира, которая вовлечена в планы восстановления и экономического восстановления Украины", – рассказал секретарь СНБО.

Кроме того, как акцентировал Умеров, он имел встречи с премьер- министрами Норвегии и Катара.

По словам секретаря СНБО, отдельно состоялась встреча с американскими партнерами – Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.

Основные темы – экономическое развитие, восстановление после войны и гарантии безопасности. Проинформировали партнеров об очередных российских обстрелах гражданской инфраструктуры, в частности ситуацию в Киеве, где из-за ударов миллионы людей остались без света и тепла, уточнил Рустем Умеров.

В ходе встреч стороны подробно обсудили перспективы экономического развития Украины, а также так называемый prosperity plan. Отдельное внимание уделили вопросу гарантий безопасности для Украины – с акцентом не на декларативных заявлениях, а на конкретных механизмах их реализации и внедрения на практике.

