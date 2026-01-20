Тупик в переговорах устраивает США и РФ: что теперь делать Украине, чтобы остановить войну

Украина вошла в критический этап войны. Переговорная модель, которая сводилась к "территории плюс снятию санкций с РФ в обмен на мирный договор", зашла в тупик, который, в целом пока устраивает Вашингтон и Москву. Но это путь в никуда. Если мы не предложим изменение модальности переговоров, ее предложат вместо нас. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Эксперт говорит, что наша главная задача – придумать и донести американцам концепцию "Почему продолжение войны им не выгодно". До сих пор наша концепция сводилась к территориям, россияне говорили о территориях и возвращении в мировую повестку дня. А Вашингтон искал выгоды. Эта модель зашла в тупик, который пока устраивает и Кремль, и Белый дом. Без смены этой парадигмы мы не сможем найти свою игру.

"Пока, насколько я понимаю, мы никогда даже не пробовали задавать вопросы, но именно от создания такой концепции зависит то, когда мы подойдем к реальным переговорам. Мы, к сожалению, не сможем "отползти" от США, как сейчас многие говорят. Мы зависимы от их поставки ПВО с одной стороны, и у нас нет сильного партнера, который мог бы стать посредником в переговорах с РФ. Китай мы сознательно отвергли и отвергаем, хотя это и есть стратегическая глупость", – отметил политолог.

По его словам, наш единственный козырь сейчас – общественное мнение в США и отношение политикума к войне в Украине. У нас нет другого выхода, чем работать на то, чтобы за несколько месяцев этот фактор стал определяющим для Трампа.

При этом Вадим Денисенко отмечает, как бы ни закончилась история с Гренландией у нас есть главный козырь – ВСУ. Европейская игра заключалась в том, что на ближайшие годы единственной армией, которая может защитить Европу, являются украинские вооруженные силы. Даже если завтра США захватят Гренландию, в вопросе России ничего не меняется. Поэтому здесь наша переговорная позиция с ЕС вряд ли может кардинально меняться. Внутри страны должна кардинально измениться коммуникация, ведь сейчас у нас есть признаки паники и глубокой депрессии большой части общества.

