Глухий кут у переговорах влаштовує США та РФ: що тепер робити Україні, щоб зупинити війну

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Україна увійшла в критичний етап війни. Переговорна модель, яка зводилася до "території плюс зняття санкцій з РФ в обмін на мирний договір" зайшла в глухий кут, який, в цілому поки влаштовує Вашингтон і Москву. Але це шлях в нікуди. Якщо ми не запропонуємо зміну модальності переговорів – її запропонують замість нас. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.
Переговори. Фото: з відкритих джерел
Експерт говорить, що наша головна задача – придумати і донести американцям концепцію "Чому продовження війни їм не вигідне". Досі наша концепція зводилася до територій, росіяни говорили про території та повернення в світовий порядок денний. А Вашингтон шукав вигоди. Ця модель зайшла в глухий кут, який поки влаштовує і Кремль, і Білий дім. Без зміни цієї парадигми ми не зможемо знайти своєї гри.
За його словами, наш єдиний козир зараз – громадська думка в США і ставлення політикуму до війни в Україні. У нас немає іншого виходу ніж працювати на те, щоб за кілька місяців цей фактор став визначальним для Трампа.
При цьому Вадим Денисенко наголошує, як би не закінчилася історія з Гренландією у нас є головний козир – ЗСУ. Європейська гра полягала і досі полягає у тому, що на найближчі роки єдиною армією, яка може захистити Європу є українські збройні сили. Навіть, якщо завтра США захоплять Гренландію, у питанні Росії нічого не змінюється. Тому тут, наша переговорна позиція з ЄС навряд чи може кардинально змінюватися. Всередині країни має кардинально змінитися комунікація, адже зараз ми маємо ознаки паніки та глибокої депресії великої частини суспільства.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Лавров цинічно звинуватив США у вторгненні, але промовчав про війну в Україні.