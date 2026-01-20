Глухий кут у переговорах влаштовує США та РФ: що тепер робити Україні, щоб зупинити війну

Україна увійшла в критичний етап війни. Переговорна модель, яка зводилася до "території плюс зняття санкцій з РФ в обмін на мирний договір" зайшла в глухий кут, який, в цілому поки влаштовує Вашингтон і Москву. Але це шлях в нікуди. Якщо ми не запропонуємо зміну модальності переговорів – її запропонують замість нас. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Експерт говорить, що наша головна задача – придумати і донести американцям концепцію "Чому продовження війни їм не вигідне". Досі наша концепція зводилася до територій, росіяни говорили про території та повернення в світовий порядок денний. А Вашингтон шукав вигоди. Ця модель зайшла в глухий кут, який поки влаштовує і Кремль, і Білий дім. Без зміни цієї парадигми ми не зможемо знайти своєї гри.

"Поки, наскільки я розумію, ми ніколи навіть не пробували ставити так питання, але саме від створення такої концепції залежить те, коли ми підійдемо до реальних переговорів. Ми, на жаль, не зможемо "відповзти" від США, як зараз багато хто говорить. Ми залежні від їхнього постачання ПВО з однієї сторони і в нас немає сильного партнера, який міг би стати посередником в переговорах з РФ. Китай ми свідомо відкинули і відкидаємо, хоч це і є стратегічною дурницею", – зазначив політолог.

За його словами, наш єдиний козир зараз – громадська думка в США і ставлення політикуму до війни в Україні. У нас немає іншого виходу ніж працювати на те, щоб за кілька місяців цей фактор став визначальним для Трампа.

При цьому Вадим Денисенко наголошує, як би не закінчилася історія з Гренландією у нас є головний козир – ЗСУ. Європейська гра полягала і досі полягає у тому, що на найближчі роки єдиною армією, яка може захистити Європу є українські збройні сили. Навіть, якщо завтра США захоплять Гренландію, у питанні Росії нічого не змінюється. Тому тут, наша переговорна позиція з ЄС навряд чи може кардинально змінюватися. Всередині країни має кардинально змінитися комунікація, адже зараз ми маємо ознаки паніки та глибокої депресії великої частини суспільства.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Лавров цинічно звинуватив США у вторгненні, але промовчав про війну в Україні.



