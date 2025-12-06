logo_ukra

Умєров після зустрічі з Вїткоффом зробив відверту заяву: Росії поставлено ультиматум
commentss НОВИНИ Всі новини

Умєров після зустрічі з Вїткоффом зробив відверту заяву: Росії поставлено ультиматум

Умєров заявив, що прогрес у переговорах можливий лише, якщо Росія піде на деескалацію.

6 грудня 2025, 08:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Відбулася вже шоста за останні два тижні зустріч делегацій США та України щодо обговорення мирного плану. Знову є низка питань, з яких дійти компромісу не вдалося. Тому сторони знову зберуться, щоби продовжити діалог. Про це розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров.

Умєров після зустрічі з Вїткоффом зробив відверту заяву: Росії поставлено ультиматум

Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел

Головний переговорник від України підтвердив, що пріоритетом Києва є врегулювання, яке гарантує захист незалежності та державного суверенітету України, безпеку українців та формує стабільну основу для успішного демократичного майбутнього.

Учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з Росією та кроки, які можуть призвести до закінчення війни.

"Обидві сторони підкреслили, що справжній прогрес у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності Росії продемонструвати реальну прихильність до довгострокового світу — зокрема, здійснити кроки до деескалації та припинення вбивств", — йдеться у замітці секретаря РНБО.

Також, за словами Рустема Умєрова, було розглянуто "Програму майбутнього розвитку", яка має забезпечити процес відновлення України після війни, спільні економічні ініціативи США та України та довгострокові проекти відновлення.

Раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах Америки відбулася зустріч української та американської делегацій щодо миру в Україні. Наразі переговори вже завершено.

Читайте також на порталі "Коментарі" – російський диктатор Володимир Путін підтвердив незмінність своїх початкових військових цілей в Україні та продемонстрував повне небажання йти на компроміси. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який проаналізував інтерв'ю Путіна англомовному виданню India Today.




Джерело: https://t.me/umerov_rustem/222
