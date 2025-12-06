Умеров после встречи с Уиткоффом сделал откровенное заявление: России поставлен ультиматум

Состоялась уже шестая за последние две недели встреча делегаций США и Украины по обсуждению мирного плана. Снова есть ряд вопросов, по которым прийти к компромиссу не удалось. Поэтому стороны снова соберутся, чтобы продолжить диалог. об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Главный переговорщик от Украины подтвердил, что приоритетом Киева является урегулирование, которое гарантирует защиту независимости и государственного суверенитета Украины, безопасность украинцев и формирует стабильную основу для успешного демократического будущего.

Участники обсудили результаты недавней встречи американской стороны с Россией и шаги, которые могут привести к окончанию войны.

"Обе стороны подчеркнули, что настоящий прогресс в достижении любых договоренностей зависит от готовности России продемонстрировать реальную приверженность долгосрочному миру — в частности, осуществить шаги к деэскалации и прекращению убийств", — говорится в заметке секретаря СНБО.

Также, по словам Рустема Умерова, была рассмотрена "Программа будущего развития", которая должна обеспечить процесс восстановления Украины после войны, совместные экономические инициативы США и Украины и долгосрочные проекты восстановления.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки прошла встреча украинской и американской делегаций по миру в Украине. Сейчас переговоры уже завершены.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин подтвердил неизменность своих первоначальных военных целей в Украине и продемонстрировал полное нежелание идти на компромиссы. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), проанализировавшем интервью Путина англоязычному изданию India Today.



