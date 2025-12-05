logo

commentss НОВОСТИ Все новости

В Майами завершилась встреча делегаций Украины и США: детали

5 декабря 2025, 08:00
Кравцев Сергей

В Соединенных Штатах Америки прошла встреча украинской и американской делегаций по миру в Украине. Сейчас переговоры уже завершены. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Суспильне".

В Майами завершилась встреча делегаций Украины и США: детали

Переговоры. Фото: из открытых источников

Источники в делегации рассказали изданию, что "встреча украинской и американской делегаций в Майами закончилась. С украинской стороны в переговорах принимал участие секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

Отметим, попытки урегулировать войну в Украине в последние месяцы сопровождаются хаотическими встречами и резкими изменениями планов. Об этом пишет бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в колонке для Politico, анализируя дипломатические усилия администрации Дональда Трампа.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин подтвердил неизменность своих первоначальных военных целей в Украине и продемонстрировал полное нежелание идти на компромиссы. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), проанализировавшем интервью Путина англоязычному изданию India Today.

В разговоре Путин заявил, что война закончится только тогда, когда Москва добьется всех задач, поставленных перед началом вторжения. Фактически речь идет о возвращении к требованиям, подобным так называемому Стамбульскому соглашению 2022 года, предусматривавшему полную капитуляцию Украины. Путин повторил пропагандистские тезисы о якобы "защите" этнических русских, языка и Русской православной церкви – аргументы, которые Кремль традиционно использует для давления и оправдания стремления сменить украинские власти на пророссийские. Также он вновь озвучил требование нерасширения НАТО, что, по оценке ISW, было одной из ключевых причин полномасштабного вторжения. Аналитики напоминают: первоначальные цели Кремля охватывали не только территорию Украины, но и требования к Альянсу и Западу в целом.




Источник: https://suspilne.media/1181402-u-maami-zaversilasa-zustric-ukrainskoi-ta-amerikanskoi-delegacij-dzerela/
