У Майамі завершилася зустріч делегацій України та США: деталі

Американці прозвітували про переговори в Кремлі, запропонувавши нові путін для досягнення миру

5 грудня 2025, 08:00
У Сполучених Штатах Америки відбулася зустріч української та американської делегацій щодо миру в Україні. Наразі переговори вже завершено. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє "Супільне".

У Майамі завершилася зустріч делегацій України та США: деталі

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Джерела у делегації розповіли виданню, що "зустріч української та американської делегацій у Майамі закінчилася. З української сторони в переговорах брав участь секретар РНБО Рустем Умеров та керівник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Зазначимо, спроби врегулювати війну в Україні останніми місяцями супроводжуються хаотичними зустрічами та різкими змінами планів. Про це пише колишній посол США в НАТО Іво Даалдер у колонці для Politico, аналізуючи дипломатичні зусилля адміністрації Дональда Трампа.

Читайте також на порталі "Коментарі" – російський диктатор Володимир Путін підтвердив незмінність своїх початкових військових цілей в Україні та продемонстрував повне небажання йти на компроміси. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), який проаналізував інтерв'ю Путіна англомовному виданню India Today.

У розмові Путін заявив, що війна закінчиться лише тоді, коли Москва досягне всіх завдань, поставлених перед початком вторгнення. Фактично йдеться про повернення до вимог, подібних до так званої Стамбульської угоди 2022 року, яка передбачала повну капітуляцію України. Путін повторив пропагандистські тези про нібито "захист" етнічних росіян, мови та Російської православної церкви – аргументи, які Кремль традиційно використовує для тиску та виправдання прагнення змінити українську владу на проросійську. Також він знову озвучив вимогу про нерозширення НАТО, що, за оцінкою ISW, було однією з ключових причин повномасштабного вторгнення. Аналітики нагадують: початкові цілі Кремля охоплювали не лише територію України, а й вимоги до Альянсу та Заходу загалом.




Джерело: https://suspilne.media/1181402-u-maami-zaversilasa-zustric-ukrainskoi-ta-amerikanskoi-delegacij-dzerela/
