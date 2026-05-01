«Укрзалізниця» змінює правила: нові умови

З 2 травня Укрзалізниця запроваджує нові правила повернення квитків на внутрішні рейси.

Умови повернення квитків від «Укрзалізниці»

Відтепер розмір компенсації для більшості пасажирів залежатиме від того, за який час до відправлення поїзда вони повертають квиток.

Згідно з оновленими умовами:

• за 15–20 днів до поїздки повертається 100% вартості;

• за 10–14 днів — 90–95%;

• за 5–9 днів — 75%;

• за 1–4 дні — 50%.

Якщо квиток повертається менш ніж за добу до відправлення (але не пізніше ніж через годину після нього), пасажиру відшкодовують лише вартість перевезення, без компенсації за місце у вагоні.

Окремо зазначається, що для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок Армія+, умови залишаються незмінними — їм повертають 100% вартості квитка до моменту відправлення.

Також передбачено, що у випадках, коли продаж квитків відкривається менш ніж за 14 днів (зокрема на рейси до прифронтових міст), максимальний рівень компенсації становитиме 95%.

