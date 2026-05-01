«Укрзалізниця» изменяет правила: новые условия

Со 2 мая Укрзалізниця вводит новые правила возвращения билетов на внутренние рейсы.

Условия возврата билетов от «Укрзалізниця»

Теперь размер компенсации для большинства пассажиров будет зависеть от того, за какое время до отправления поезда они возвращают билет.

Согласно обновленным условиям:

• за 15–20 дней до поездки возвращается 100% стоимости;

• за 10–14 дней – 90–95%;

• за 5–9 дней – 75%;

• за 1–4 дня – 50%.

Если билет возвращается менее чем за сутки до отправления (но не позже чем через час после него), пассажиру возмещают только стоимость перевозки без компенсации за место в вагоне.

Отдельно отмечается, что для военнослужащих, покупающих билеты через приложение Армия, условия остаются неизменными — им возвращают 100% стоимости билета до момента отправки.

Также предусмотрено, что в случаях, когда продажа билетов открывается менее чем за 14 дней (в том числе на рейсы в прифронтовые города), максимальный уровень компенсации составит 95%.

