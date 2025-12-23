logo_ukra

Укрзалізниця запускає додаткові поїзди на Різдво та Новий рік: поїхати в Карпати стало простіше
Укрзалізниця запускає додаткові поїзди на Різдво та Новий рік: поїхати в Карпати стало простіше

Карпатський напрямок та відпочинок для родин із дітьми та військових – пріоритет Укрзалізниці.

23 грудня 2025, 21:40
Укрзалізниця готує святкову програму перевезень: до Різдва та Нового року призначено 16 додаткових поїздів, збільшено кількість причіпних вагонів і підвищено періодичність регулярних рейсів. Метою є забезпечити українцям більше місць, навіть за умов дефіциту вагонів.

Укрзалізниця запускає додаткові поїзди на Різдво та Новий рік: поїхати в Карпати стало простіше

16 додаткових поїздів та збільшена частота рейсів: УЗ готує свята для українців

Особливу увагу приділено карпатському напрямку, щоб українські військові та родини з дітьми мали змогу відпочити та реабілітуватися. Деякі маршрути у січні також будуть охоплені програмою “3000 км Україною”.

Перелік додаткових поїздів:

  • № 255/256 Київ – Рахів

  • № 271/272 Київ – Івано-Франківськ

  • № 237/238 Київ – Ужгород

  • № 220/219 Київ – Дніпро

  • № 248/247 Київ – Одеса

  • № 265/266 Київ – Одеса

  • № 159/160 Київ – Трускавець

  • № 249/250 Київ – Львів

  • № 289/290 Київ – Львів

  • № 291/292 Київ – Львів

  • № 741/742 Київ – Львів

  • № 777/778 Київ – Львів

  • № 197/198 Київ – Ковель

  • № 168/167 Одеса – Львів

Особливо варто відзначити поїзд №291 Київ – Львів, який забезпечує зручну стиковку з рейсом №157/158 Львів – Чоп через Славсько, Воловець, Сваляву та Мукачево.

Також зручну пересадку на Карпати має поїзд №289 Київ – Львів, що прибуває о 07:40, а о 10:51 вирушає модерновим дизель-поїздом Львів – Ворохта через Яремче та Буковель.

Додаткові напрямки

  • Швидкісні поїзди: №755/756 Київ – Луцьк та №720/719 Київ – Харків.

  • Причіпні вагони із Придніпров’я до Західного напрямку: Дніпро – Львів до поїзда №032/031 Запоріжжя – Перемишль.

Якщо квитки у бажаному напрямку вже закінчилися, Укрзалізниця нагадує про функцію автовикупу у додатку – вона працює надійно і дозволяє швидко забронювати потрібне місце.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що уряд України офіційно запустив перший етап програми “3000 км Україною”, яка у грудні працюватиме в тестовому режимі та дозволить мешканцям прифронтових громад або їхнім родинам здійснювати поїздки залізницею у непікові години, використовуючи спеціальний бонусний ліміт — 3000 безкоштовних кілометрів.



